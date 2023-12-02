Погода в Москве и Подмосковье 3 и 4 декабря: что с магнитными бурями Вильфанд заявил, что 3 декабря в Москве ожидается сильный снегопад

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с NEWS.ru заявил, что на российскую столицу надвигается циклон, 3 декабря ожидаются сильные снегопады. Какая погода будет завтра и послезавтра в Москве и Подмосковье, ждать ли магнитные бури?

Погода в Москве и Подмосковье в воскресенье и понедельник

Вильфанд рассказал, что после сильнейших снегопадов в воскресенье, 3 декабря, высота снежного покрова в столице вырастет на 6–10 сантиметров.

«Это вдобавок к тому, что уже сейчас лежит. Сейчас уже температуры отрицательные, снег не тает, и высота сугробов не уменьшается. Конечно, это будет не такой сильный снегопад, как в ночь на понедельник на прошедшей неделе, но все равно это добавка очень большая к уже существующему снегу», — отметил синоптик.

Метеоролог сообщил, что в понедельник в Москву и область придут сильные морозы. Днем 4 декабря температура воздуха опустится до минус 9 градусов, а в последующие дни ожидается похолодание до минус 19 градусов.

«Понижение температуры связано с тем, что циклон, который обусловит осадки, уйдет на север, Москва окажется в его тыловой части. Ветер будет уже полярный. Но нужно отметить, что такие низкие температуры в первой декаде декабря — это вообще большая редкость. Такие значения характерны для самых холодных пятидневок января в северных городах: Архангельске, Сыктывкаре. А для Москвы это сильнейший мороз», — объяснил Вильфанд.

По данным Центра «Фобос», в Москве 3 декабря в течение суток на фоне пониженного давления ожидается переменная облачность, сильный снег и сильный туман. Ночью — до минус 9 градусов. Днем — от минус 2 до минус 4 градусов. Ветер восточный, умеренный.

4 декабря будет переменная облачность, небольшой снег и возможен туман. Ночью — до минус 8 градусов. Днем — от 8 до 10 градусов мороза. Ветер западный, умеренный.

В Подмосковье 3 декабря на фоне пониженного давления прогнозируется переменная облачность, небольшой снег и сильный туман. Ночью — до минус 11 градусов. Днем — от минус 3 до минус 5 градусов. Ветер восточный, сильный, порывы до 15 м/с.

4 декабря ожидается переменная облачность и небольшой снег. Ночью — от минус 6 до минус 8 градусов. Днем — до минус 11 градусов. Ветер западный, умеренный.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Будут ли магнитные бури 3 и 4 декабря

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале заявил, что в ближайшие дни вновь на Земле вновь пройдет магнитная буря.

«Прогнозы на более длительный срок ожидают очередной всплеск активности в магнитосфере Земли и новые магнитные бури уже в ближайшие понедельник и вторник. По предварительным данным, магнитные бури 4 и 5 декабря будут слабой интенсивности», — пояснил синоптик.

По его словам, магнитные бури могут стать причинами помех в радиосвязи, вызвать сбои в работе космических аппаратов и энергетических систем, не исключено появление полярного сияния.

«В периоды повышенной солнечной активности метеозависимые люди могут почувствовать недомогание, им желательно соблюдать некоторые предосторожности: по возможности ограничить работу, требующую повышенного внимания и сосредоточенности, избегать стрессовых ситуаций и, больше отдыхать и гулять на свежем воздухе», — советует Леус.

На сайте лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН сообщается, что 3 декабря магнитосфера Земли будет спокойной. Геомагнитных возмущений стоит ждать в понедельник, 4 декабря, когда магнитная буря достигнет слабого уровня G1. Вероятность сильного магнитного шторма оценивается в 15%.

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