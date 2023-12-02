Аномально сильные морозы: какой будет погода в России с 4 по 10 декабря Метеоролог Вильфанд: Москву на следующей неделе ждут морозы до минус 19 градусов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал NEWS.ru о том, какая погода установится в России с 4 по 10 октября. По его словам, во всех регионах страны ожидается сильное похолодание. В среднем по России температура воздуха будет ниже климатической нормы на 7–12 градусов, и только на юге, в районе Черного моря, показатели термометров установятся в переделах нормы.

Каким будет начало зимы в Москве

По словам Романа Вильфанда, уже в понедельник, 3 декабря, к Москве и области подойдет циклон. После сильных снегопадов, которые пройдут во второй половине дня в воскресенье и в ночь на понедельник, высота снежного покрова в столице вырастет на 6–10 сантиметров, говорит метеоролог.

«Это вдобавок к тому, что уже сейчас лежит. Сейчас уже температуры отрицательные, снег не тает, и высота сугробов не уменьшается. Конечно, это будет не такой сильный снегопад, как в ночь на понедельник на прошедшей неделе, но все равно это добавка очень большая к уже существующему снегу», — отметил Роман Вильфанд.

Кроме того, в столичном регионе с понедельника декабря ожидается сильное понижение температуры: на неделе она будет на 11–12 градусов ниже нормы. Днем в понедельник научный руководитель Гидрометцентра спрогнозировал до минус 7−9 градусов. А начиная со следующего дня и до конца недели в Москве, по словам Романа Вильфанда, температура воздуха будет до минус 10−15 градусов. Ночью же столбики термометров будут показывать 19 градусов мороза. Кроме того, с 4 декабря ожидается понижение атмосферного давления.

«Понижение температуры связано с тем, что циклон, который обусловит осадки, уйдет на север, Москва окажется в его тыловой части. Ветер будет уже полярный. Но нужно отметить, что такие низкие температуры в первой декаде декабря — это вообще большая редкость. Такие значения характерны для самых холодных пятидневок января в северных городах: Архангельске, Сыктывкаре. А для Москвы это сильнейший мороз», — говорит Роман Вильфанд.

Он добавил, что такие холода могут задержаться в Москве более чем на неделю, потому что антициклон, который принес резкое похолодание, стационарный, малоподвижный.

Похожая картина ожидается и в других регионах Центрального федерального округа, говорит Роман Вильфанд. По его прогнозам, в середине недели на территории от Воронежской до Ярославской областей температура будет ниже нормы на 7–12 градусов: минимальные значения — от 16 до 23 градусов мороза.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Какой будет погода на Северо-Западе России

На большей части территории Северо-Западного федерального округа с понедельника до четверга температурный фон тоже будет сильно ниже климатической нормы, примерно на 7–14 градусов, прогнозирует Вильфанд. А в некоторых местах региона, например в республике Коми, на 15–18 градусов ниже многолетних значений, уточнил он.

«Это касается Ленинградской, Новгородской, Псковской областей и Карелии. Минимальные температуры оставят минус 15−23 градуса. А в Архангельской области, Ненецком автономном округе, республике Коми — до минус 30 градусов», — сообщил метеоролог.

Он добавил: несмотря на такие низкие температуры, снегопадов ни в Санкт-Петербурге, ни в других городах Северо-Западного федерального округа на следующей неделе не ожидается. Хотя это не окончательный прогноз, отметил Вильфанд.

«Сильные осадки прогнозируются с гораздо меньшей заблаговременностью, чем температура. Мы объявляем за одни-двое суток, потому что у них очень сложная физика образования», — объяснил научный руководитель Гидрометцентра.

Какие морозы ждут жителей Урала

Похолодание на следующей неделе придет и на Урал. По словам Вильфанда, в Пермском крае, Кировской и Нижегородской областях, республике Марий Эл с 4 декабря установятся очень низкие температуры. Столбики термометров будут показывать минус 16–23 градуса.

«Даже в отдельные ночи ожидается до 25 градусов мороза. Это нехарактерная погода. Температурный фон на 8–12 градусов ниже климатической нормы», — заявил собеседник NEWS.ru.

Он добавил, что в северных районах Урала, а именно в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах, может быть еще холоднее: минус 30−37 градусов, а местами морозы достигнут 41 градуса. На юге Урала, в Свердловской, Челябинской, Курганской областях и особенно в Тюмени столбики термометров будут показывать минус 20–27 градусов, сказал метеоролог.

«Совсем не жарко и в Оренбургской, Саратовской, Самарской областях. Там еще в понедельник дневные температуры ожидаются от минус 2 до плюс 3 градусов, а дальше последует понижение до 7–10 градусов ниже ноля. Ночные температуры — 11–17 градусов мороза», — сообщил Роман Вильфанд.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Какой будет погода в Сибири и на Дальнем Востоке

По словам Романа Вильфанда, в северных регионах Сибири с 4 по 10 декабря температурный фон тоже будет ниже климатической нормы. Там столбики термометров опустятся до 35–42 градусов ниже ноля. А на юге Сибири температура установится в диапазоне от 27 до 25 градусов мороза, уточнил метеоролог. Это касается Томской, Омской, Кемеровской областей, юга Красноярского и Алтайского краев.

«Если учесть, что в выходные температура там совсем небольшая, от 0 до минус 4 градусов, что превышает норму, то там произойдет очень сильный перепад. Температура на 25 градусов понизится. Это связано с тем, что сейчас эти регионы находятся под воздействием очень теплых воздушных масс из Центральной Азии. А когда усилится антициклон, они начнут перемещаться с севера, произойдет такое резкое понижение температуры. Это ненормально. Аномальная ситуация, когда в континентальном климате в Сибири вдруг такие перепады. Это опасное явление для людей», — отметил Вильфанд.

Морозы на следующей неделе придут и на Дальний Восток, добавил научный руководитель Гидрометцентра. Он спрогнозировал до минус 42−49 градусов на Чукотке, Камчатке и в Магаданском крае. А в Якутии, уточнил Роман Вильфанд, столбики термометров могут опускаться до минус 54 градусов.

«И в Хабаровском крае прогнозируются температуры на 8–15 градусов ниже климатической нормы. Это означает, что там будут трещать морозы минус 35−40 градусов», — заявил он.

Ждать ли холодов жителям Юга России

Единственная территории России, где температурный фон установится в пределах климатической нормы — это юг страны, а именно черноморское побережье и Северный Кавказ. В понедельник в южных районах федерального округа, по словам Романа Вильфанда, еще будет тепло — 10–15 градусов выше ноля днем и около 4---9 градусов ночью. Но уже 5 декабря столбики термометров покажут околонулевые значения.

«Там будет заметное понижение температуры, хотя в целом температурный фон придет в норму. По ночам со вторника там прогнозируется от 0 до плюс 5 градусов. И днем будет совсем не жарко — от 4 до 8 градусов выше ноля. Так будет до четверга включительно», — отметил метеоролог.

Он рассказал, что на севере Краснодарского края и в Ставрополье на следующей неделе ночные температуры будут опускаться уже до 3–8 градусов мороза, а днем ожидается около 0 градусов.

«Кстати говоря, на юге будет устанавливаться антициклональная погода, поэтому существенных осадков там не прогнозируется», — заявил научный руководитель Гидрометцентра.

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