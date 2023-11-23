Школьник рассказал, как вырвал мальчика из лап бульдога на Камчатке Спасший мальчика из лап бульдога школьник заявил, что не чувствует себя героем

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Старшеклассник, вырвавший окровавленного мальчика из лап бульдога в Петропавловске-Камчатском, рассказал Daily Storm, что даже не успел испугаться, когда помогал ребенку. Школьник признался, что не чувствует себя героем. Тем временем в МЧС пообещали наградить подростка.

Я не чувствую себя героем, я сделал то, что должен был. В тот момент я не успел испугаться. Единственное, о чем подумал: если не я, то, возможно, никто не спасет мальчика, — признался старшеклассник.

Он в схватке с бульдогом получил травмы руки. Несмотря на это, он утверждает, что чувствует себя хорошо и находится дома. Юноша также признался, что хочет поступить в Дальневосточную пожарно-спасательную академию и связать жизнь со спасением людей.

Юноша является учеником профильного 11-го класса МЧС России, сообщили в региональном управлении ведомства. Руководство намерено рассмотреть вопрос о его поощрении.

Инцидент произошел 20 ноября. Как сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета, пострадавшим оказался 14-летний подросток. Мальчик получил травмы, когда выгуливал американского бульдога по просьбе соседки. По данному факту проводится проверка.

Ранее сообщалось, что в городе Невельске на Сахалине стая собак набросилась на мать с ребенком. На снятом очевидцами видео видно, что женщине пришлось отбиваться ногами от агрессивных животных.