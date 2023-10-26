«Рабовладелец» на Ставрополье предстанет перед судом за покупку людей Baza: ставрополец покупал людей за 5–10 тысяч и под расписку заставлял работать

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

«Рабовладелец» в Ставропольском крае покупал людей для работы на своем участке, против мужчины завели уголовное дело за торговлю людьми, пишет Telegram-канал Baza. Цена за человека варьировалась от 5 до 10 тысяч рублей, а число «рабов» может идти на десятки.

Один из пострадавших по делу — 40-летний житель Ставрополя, которого в сентябре 2019 года посадили в автомобиль и привезли на участок к подозреваемому, где продали за 5 тысяч рублей. Затем мужчину заставили пасти скот и заниматься хозяйством.

По данным Baza, на территории ставропольца следователи нашли около 40 паспортов и полтора десятка сим-карт. Предположительно, пенсионер сколотил группу, которая искала ему рабочих и за плату поставляла людей. Далее под каким-нибудь предлогом рабочего штрафовали на сотни тысяч рублей, он писал расписку и оказывался должен своему «помещику». Подозреваемый находится под домашним арестом, двое его соучастников в СИЗО, один скончался, остальных возможных причастных к нарушению закона ищут.

Ранее в октябре столичные правоохранительные органы задержали 30-летнюю женщину, подозреваемую в продаже сына и дочери многодетной матери. Подозреваемая родила в апреле 2015 года девочку и в марте 2016 года мальчика, которых 47-летняя женщина, используя документы, содержащие заведомо ложные сведения, в нарушение законодательства о порядке усыновления (удочерения) зарегистрировала в уполномоченных органах как рожденных суррогатной матерью. В свою очередь подозреваемая передала своих детей подельнице, после чего они проживали с ней.