В Москве задержали женщину, продавшую сына и дочь матери 15 детей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Столичные правоохранительные органы задержали 30-летнюю женщину, подозреваемую в продаже сына и дочери многодетной матери, сообщает в Telegram прокуратура Москвы. В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье о торговле людьми.

30-летняя подозреваемая родила в апреле 2015 года девочку и в марте 2016 года мальчика, которых 47-летняя женщина, используя документы, содержащие заведомо ложные сведения, в нарушение законодательства о порядке усыновления (удочерения) зарегистрировала в уполномоченных органах как рожденных суррогатной матерью. В свою очередь подозреваемая передала своих детей подельнице, после чего они проживали с ней, — говорится в сообщении прокуратуры.

О возможной продаже несовершеннолетних многодетной матери из Москвы стало известно накануне. В прокуратуре заинтересовались многодетной матерью после того, как в крови одного из ее 15 детей нашли препарат, запрещенный к применению при его болезни. По факту умышленного причинения вреда здоровью было возбуждено уголовное дело. В ходе проверки обнаружилось, что женщина подделала документы о родстве с некоторыми несовершеннолетними детьми. Генетическая экспертиза подтвердила факт отсутствия родства между москвичкой и ее пятью детьми. После этого она стала фигуранткой еще одного уголовного дела.

По данным Telegram-канала SHOT, прокуратура также задержала гражданку Узбекистана, которая могла продать детей женщине сразу же после их рождения. В отношении обеих в ближайшее время изберут меру пресечения. Как утверждает SHOT, еще одной подозреваемой в деле является 44-летняя руководительница приюта для женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, которая воспитывает 15 детей.

Ранее жительница Новосибирска выставила ребенка на продажу. Она опубликовала объявление о продающемся мальчике на одном из сайтов. В описании женщина указала, что ребенок любит качели, а цену можно узнать «по запросу».