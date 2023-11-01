Дерматолог рассказала, как ухаживать за лицом зимой Дерматолог Галлямова: увлажняющие средства защитят кожу лица зимой

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Сухая кожа больше всего страдает от мороза зимой, поэтому нужно использовать увлажняющие средства, рассказала NEWS.ru дерматолог Юлия Галлямова. По ее словам, для людей с тонкой кожей в зимний период лучше не умываться, а использовать мицеллярную воду или молочко для снятия макияжа и загрязнений.

Сухая кожа меньше всего защищена от мороза, поэтому необходимо использовать увлажняющие средства. Есть жирные кремы, такие как колд-кремы. Кому-то они подходят, кому-то нет. Важно помнить, что умывания тоже сушат кожу, поэтому тем, у кого тонкая кожа, в зимний период лучше не умываться, а использовать мицеллярную воду или молочко для снятия макияжа и загрязнений, — сказала Галлямова.

Чтобы поддержать свою кожу зимой, необходим адекватный уровень витамина D. Даже если он в норме, необходима поддерживающая дозировка – 800 единиц. Также для здоровья кожи дерматолог посоветовала пить омега-3.

Ранее трихолог Юлия Нагайцева заявила, что осенью и зимой необходимо пользоваться привычными средствами по уходу за волосами, однако в некоторых случаях могут быть исключения. По ее словам, речь идет о людях с проблемной кожей головы, у которых есть атопический или себорейный дерматит. В таком случае необходимо больше увлажняющих средств, чтобы не было перхоти, пояснила специалист.