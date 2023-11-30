Вильфанд рассказал, когда в Москве закончатся аномальные снегопады Вильфанд: к вечеру 30 ноября интенсивность осадков в Москве уменьшится

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Циклон, который вызвал осадки в Москве и Подмосковье, постепенно уходит на север, благодаря чему снег в ближайшее время прекратится, рассказал NEWS.ru научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, к 1 декабря порывистый ветер успокоится. При этом 30 ноября из-за сильных порывов в некоторых районах столицы прогнозируются снежные заносы, добавил метеоролог.

30 ноября прогнозируется порывистый ветер, но ближе к шести часам вечера он успокоится. Также интенсивность осадков в Москве и Подмосковье ослабнет. В ночные часы столбики термометров опустятся до минус 7 градусов, днем температура воздуха составит 4–6 градусов мороза. Такая погода характерна для конца декабря, так как температурный фон примерно на 2 градуса ниже нормы. В конце недели в Москве продолжит выпадать снег, хотя его интенсивность будет уже не такой большой, — рассказал Вильфанд.

Предварительно, осадки продолжатся до начала следующей недели, уточнил синоптик. Ранее он сообщил, что в столичном регионе в ближайшие сутки выпадет 20% месячной нормы осадков. Высота сугробов к 1 декабря будет более чем в четыре раза превышать типичные многолетние значения для конца ноября и достигнет нормы февраля, уточнил синоптик. Причиной такой погоды он назвал приход средиземноморского циклона на европейскую территорию России.