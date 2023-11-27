Стилист Лисовец назвал главные модные тренды зимы Стилист Лисовец назвал шубы из искусственного меха и пальто трендами зимы

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Этой зимой в тренде будут короткие или длиной в пол шубы из искусственного меха, пальто из грубой шерсти и одежда из кожи, рассказал NEWS.ru стилист Владислав Лисовец. По его словам, тренд на большие пуховики сходит на нет и в моде становится больше элегантности, в частности укороченных вещей. Также мода постепенно уходит от дутых курток.

В моде больше элегантности, соответственно, [в моде] пальто из очень грубой шерсти с подкладкой, с большим воротником, как на пиджаке, и большими карманами, цветное в клетку, полоску, с принтом. Чтобы было не холодно, под пальто можно носить тонкий облегающий пуховик.Очень много кожи в тренде: утепленные кожаные плащи, кожаные куртки, дубленки, стиль на стыке 1980–90-х, — отметил Лисовец.

Ранее Лисовец в новом выпуске шоу «ОК на связи!» социальной сети «Одноклассники» посоветовал купить тонкий удлиненный пуховик, на который можно надеть сверху красивое пальто. Это поможет не замерзнуть, но при этом оставаться модными даже в холодную погоду. Лисовец подчеркнул, что в России из-за особенностей климата зимой сложно встретить стильных людей, а женщины к тому же имеют привычку покупать шубы.