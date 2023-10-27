Лисовец рассказал, как оставаться стильными зимой Стилист Лисовец посоветовал купить тонкий удлиненный пуховик

Фото: Пресс-служба «Одноклассники»

Влад Лисовец

Чтобы оставаться модными даже в зимнюю холодную погоду, стоит купить тонкий удлиненный пуховик, на который можно надеть сверху красивое пальто, но при этом не замерзнуть, таким советом поделился стилист Влад Лисовец в новом выпуске шоу «ОК на связи!» социальной сети «Одноклассники». Эксперт подчеркнул, что в России из-за особенностей климата зимой сложно встретить стильных людей, а женщины к тому же имеют привычку покупать шубы.

Когда женщина удачно вышла замуж или получила хорошую зарплату, она сразу как-то к шубе тянется. Это у нас в крови. Соответственно, зимой стильно выглядеть очень сложно. Сейчас есть хороший трюк, который я очень часто предлагаю. Иметь тонкий пуховик по фигуре, слегка удлиненный. С таким пуховиком вы можете носить сверху все что хотите, — пояснил стилист.

В будущем, 2024 году Лисовец порекомендовал отказаться от кроссовок и оставить их для занятий спортом и прогулок с детьми и домашними питомцами. Он также предостерег модниц от популярных мелких косичек на волосах и заявил, что они никогда и не были трендом. По словам стилиста, из моды вышли брюки-карго, до этого резко ставшие популярными.

Лисовец положительно отозвался о бахроме, которую представили на показах. Этот тренд пришел из 70-х годов. При этом стилист уверен, что бахрома останется в моде недолго. Он отметил, что такие вещи быстро надоедают, «как брюки-карго».

Дизайнер Наталья Шумиловская ранее посоветовала женщинам выкинуть из гардероба вещи, которые не подходят по размеру. По ее словам, лучше выбирать одежду, которая идеально сидит, или модные варианты оверсайз.