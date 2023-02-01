Горе луковое: морозы в Центральной Азии сгубили новый урожай лука репчатого Среднеазиатские республики одна за другой вводят запрет на экспорт лука. Скажется ли это на стоимости российского «борщового набора»

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Правительство Киргизии ввело запрет на вывоз лука за пределы страны на три месяца. Сделано это, как говорится в постановлении, в целях «обеспечения продовольственной безопасности» страны. Аналогичные запреты ранее ввели в Казахстане, Узбекистане и Таджикистане — там такое решение назвали попыткой предотвратить резкий скачок цен на лук до нового урожая. Это значит, что на российские прилавки сезонные лук и другие овощи из Центральной Азии уже не попадут. Повысят ли подобные запреты цены на них в России? Об этом — в материале NEWS.ru.

Центральноазиатская продукция весной, как правило, для россиян была кстати — она сдерживала рост сезонных цен. Как утверждают специалисты, своего лука, как и других овощей, в России обычно сполна хватает только до завершения зимы. Аграриям памятен 2018 год, когда с марта стали сильно повышаться цены на «борщовой набор» (картофель, капуста, морковь, репчатый лук, свекла). Это обстоятельство поспособствовало тому, что в 2019 году заработал проект «Евразийский агроэкспресс», разработанный для улучшения торговли сельскохозяйственной продукцией между Россией и странами Центральной Азии и Китая.

Нынешняя зима принесла неожиданные аномальные холода в Центральную Азию. Часть урожая замерзла, возросло потребление электроэнергии и газа, что повысило расходы на хранение овощей. Например, в Киргизии лук стал дорожать на глазах с середины января. В некоторых городах он достиг цены в 70 сомов (около 57 рублей) за килограмм. Ранее он здесь продавался в среднем за 30 сомов. Лук — необходимый продукт для многих блюд. Он всегда охотно раскупался на внутреннем рынке и большими партиями поставлялся в Россию. Надо отметить, что овощи традиционно сохраняют одно из лидирующих мест в киргизском импорте в Россию.

Таджикистан и Узбекистан тоже остаются серьёзными партнёрами РФ по поставкам лука и других овощей, даже несмотря на то что продукция этих стран, не входящих в ЕАЭС, облагается таможенными сборами. Хотя эксперты располагают сведениями, что часть таджикских и узбекских овощей по серым схемам уходит в Киргизию и Казахстан, откуда они поступают в РФ как беспошлинные товары «в рамках ЕАЭС».

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Однако специалисты полагают, что центральноазиатский «луковый запрет» на экспорт не скажется существенно на кошельке российского потребителя. По данным Минэкономразвития РФ, поставки овощей из стран Центральной Азии в нашу страну составляют примерно десятую часть их тепличного производства.

К тому же у нас произошло перепроизводство овощей, — рассказал NEWS.ru доцент Тимирязевской сельхозакадемии Игорь Абакумов. — В результате упали цены. Из этих стран к нам поступали сезонные овощи. Да, в январе были необычайные морозы для тех мест, температура доходила до минус 20 градусов. Овощи мёрзли в открытом грунте. Это и есть форс-мажорные обстоятельства, поэтому выдвигать претензии, несмотря на ранее заключённые договоры, мы не можем. И незачем это делать, ведь у нас сохраняются поставки сезонных овощей из Азербайджана, Турции, Египта, Израиля и других стран. Россияне не ощутят пропажу сезонных овощей из Центрально-Азиатского региона.

Казахстан и Узбекистан, как стало известно региональным СМИ, введя запрет на экспорт лука и овощей, сами стали закупать их в Киргизии и Таджикистана. Выгода для производителей в цене, в Казахстане и Узбекистане она выше. Например, цена за килограмм лука на узбекском прилавке равнозначна 80 киргизским сомам (примерно 66 рублей). В Бишкеке и Душанбе не без основания опасаются, что их сельхозпроизводители будут больше думать о своей прибыли, чем об интересах отечественного потребителя, поставляя в густонаселённые соседние страны большую часть сохранившегося урожая.

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Проявилась у «луковой проблемы» и политико-административная сторона. Этот ажиотаж показал большие изъяны в управлении и планировании в странах Центральной Азии, отметил в беседе с NEWS.ru бишкекский эксперт Анвар Акматов.

Власти центральноазиатских стран выбрали самый простой, но неоправданный способ борьбы с проблемой — в пожарном порядке ввели запреты на экспорт. Власти в точности не владеют информацией, сколько в их странах выращивается лука, какая потребность в нём у населения, сколько можно импортировать. Прогнозирование спроса отсутствует. Это в большей мере касается Киргизии, потому что в 1990-х годах земли отдавали в частное пользование хаотично. Частники действуют по ситуации. Когда лука мало, они начинают засеивать им большие площади, происходит перепроизводство, цена падает, они начинают выращивать другие овощи, и так по кругу, — считает Акматов.

Эксперт уточнил, что в Узбекистане и Таджикистане государственный контроль над аграрным производством в какой-то мере сохранился. В этих странах планирование и прогнозирование ещё присутствует, но всё равно оставляет желать лучшего.

Акматов полагает, что в Киргизии не было необходимости вводить запрет на вывоз лука в другие страны на несколько месяцев. Гораздо лучше было бы детально изучить проблему, публично обсудить, разъяснив обществу, какими запасами лука располагает страна. Запрет — это часто способ увести вопрос в нелегальную сферу, продолжая экспорт по серым схемам. Есть опасность, что некоторые чиновники решили воспользоваться луковым ажиотажем для получения коррупционных доходов, заключил собеседник NEWS.ru.