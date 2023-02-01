Правительство Киргизии ввело запрет на вывоз лука за пределы страны на три месяца. Сделано это, как говорится в постановлении, в целях «обеспечения продовольственной безопасности» страны. Аналогичные запреты ранее ввели в Казахстане, Узбекистане и Таджикистане — там такое решение назвали попыткой предотвратить резкий скачок цен на лук до нового урожая. Это значит, что на российские прилавки сезонные лук и другие овощи из Центральной Азии уже не попадут. Повысят ли подобные запреты цены на них в России? Об этом — в материале NEWS.ru.
Центральноазиатская продукция весной, как правило, для россиян была кстати — она сдерживала рост сезонных цен. Как утверждают специалисты, своего лука, как и других овощей, в России обычно сполна хватает только до завершения зимы. Аграриям памятен 2018 год, когда с марта стали сильно повышаться цены на «борщовой набор» (картофель, капуста, морковь, репчатый лук, свекла). Это обстоятельство поспособствовало тому, что в 2019 году заработал проект «Евразийский агроэкспресс», разработанный для улучшения торговли сельскохозяйственной продукцией между Россией и странами Центральной Азии и Китая.
Нынешняя зима принесла неожиданные аномальные холода в Центральную Азию. Часть урожая замерзла, возросло потребление электроэнергии и газа, что повысило расходы на хранение овощей. Например, в Киргизии лук стал дорожать на глазах с середины января. В некоторых городах он достиг цены в 70 сомов (около 57 рублей) за килограмм. Ранее он здесь продавался в среднем за 30 сомов. Лук — необходимый продукт для многих блюд. Он всегда охотно раскупался на внутреннем рынке и большими партиями поставлялся в Россию. Надо отметить, что овощи традиционно сохраняют одно из лидирующих мест в киргизском импорте в Россию.
Таджикистан и Узбекистан тоже остаются серьёзными партнёрами РФ по поставкам лука и других овощей, даже несмотря на то что продукция этих стран, не входящих в ЕАЭС, облагается таможенными сборами. Хотя эксперты располагают сведениями, что часть таджикских и узбекских овощей по серым схемам уходит в Киргизию и Казахстан, откуда они поступают в РФ как беспошлинные товары «в рамках ЕАЭС».
Однако специалисты полагают, что центральноазиатский «луковый запрет» на экспорт не скажется существенно на кошельке российского потребителя. По данным Минэкономразвития РФ, поставки овощей из стран Центральной Азии в нашу страну составляют примерно десятую часть их тепличного производства.
К тому же у нас произошло перепроизводство овощей, — рассказал NEWS.ru доцент Тимирязевской сельхозакадемии Игорь Абакумов. — В результате упали цены. Из этих стран к нам поступали сезонные овощи. Да, в январе были необычайные морозы для тех мест, температура доходила до минус 20 градусов. Овощи мёрзли в открытом грунте. Это и есть форс-мажорные обстоятельства, поэтому выдвигать претензии, несмотря на ранее заключённые договоры, мы не можем. И незачем это делать, ведь у нас сохраняются поставки сезонных овощей из Азербайджана, Турции, Египта, Израиля и других стран. Россияне не ощутят пропажу сезонных овощей из Центрально-Азиатского региона.
Казахстан и Узбекистан, как стало известно региональным СМИ, введя запрет на экспорт лука и овощей, сами стали закупать их в Киргизии и Таджикистана. Выгода для производителей в цене, в Казахстане и Узбекистане она выше. Например, цена за килограмм лука на узбекском прилавке равнозначна 80 киргизским сомам (примерно 66 рублей). В Бишкеке и Душанбе не без основания опасаются, что их сельхозпроизводители будут больше думать о своей прибыли, чем об интересах отечественного потребителя, поставляя в густонаселённые соседние страны большую часть сохранившегося урожая.
Проявилась у «луковой проблемы» и политико-административная сторона. Этот ажиотаж показал большие изъяны в управлении и планировании в странах Центральной Азии, отметил в беседе с NEWS.ru бишкекский эксперт Анвар Акматов.
Власти центральноазиатских стран выбрали самый простой, но неоправданный способ борьбы с проблемой — в пожарном порядке ввели запреты на экспорт. Власти в точности не владеют информацией, сколько в их странах выращивается лука, какая потребность в нём у населения, сколько можно импортировать. Прогнозирование спроса отсутствует. Это в большей мере касается Киргизии, потому что в 1990-х годах земли отдавали в частное пользование хаотично. Частники действуют по ситуации. Когда лука мало, они начинают засеивать им большие площади, происходит перепроизводство, цена падает, они начинают выращивать другие овощи, и так по кругу, — считает Акматов.
Эксперт уточнил, что в Узбекистане и Таджикистане государственный контроль над аграрным производством в какой-то мере сохранился. В этих странах планирование и прогнозирование ещё присутствует, но всё равно оставляет желать лучшего.
Акматов полагает, что в Киргизии не было необходимости вводить запрет на вывоз лука в другие страны на несколько месяцев. Гораздо лучше было бы детально изучить проблему, публично обсудить, разъяснив обществу, какими запасами лука располагает страна. Запрет — это часто способ увести вопрос в нелегальную сферу, продолжая экспорт по серым схемам. Есть опасность, что некоторые чиновники решили воспользоваться луковым ажиотажем для получения коррупционных доходов, заключил собеседник NEWS.ru.
Общество с недоверием относится к таким внезапным кампаниям, — продолжает Анвар Акматов. — У него есть негативный опыт на этот счёт. Какие-то странные коллизии с лекарствами проходили в Киргизии во время пандемии COVID-19. Препараты, которые прежде покупали в рублёвом эквиваленте примерно за три тысячи рублей, вдруг вырастали в цене в восемь-десять раз. Так бывает часто, когда власти не ведут открытый и откровенный диалог с обществом по болезненным проблемам, уводя их в сферу запретов и ограничений.