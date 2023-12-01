IT-эксперт рассказал, как сохранить заряд аккумулятора смартфона на морозе Аналитик Муртазин: в мороз телефон нужно хранить во внутреннем кармане или сумке

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Телефону комфортно в тех же условиях, что и человеку, поэтому в морозную погоду не стоит часто его использовать, рассказал NEWS.ru IT-эксперт, ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. По его словам, короткий разговор длиной три-четыре минуты не навредит батарее смартфона, но проблемы могут начаться после десятиминутного общения. В сильный мороз эксперт посоветовал класть телефон в сумку или во внутренний карман одежды.

Ни в коем случае нельзя забывать смартфон в машине. Холодные и мокрые помещения также непригодны для смартфона. Хранить телефон лучше в сумке или во внутреннем кармане, в месте, где он не промерзает. Там он сохраняет нормальную температуру и спокойно может сохранять исходный заряд от 30 минут до одного часа, — рекомендовал Муртазин.

Ранее эксперт рассказал, что, чтобы сохранить емкость аккумулятора смартфона, не следует ставить телефон на зарядку сразу после возвращения с улицы зимой. Он подчеркнул, что надо дать гаджету отогреться. Для этого достаточно оставить телефон в теплом помещении на 30–40 минут.

Более того, не стоит пытаться включать смартфон на улице, если он разрядился из-за мороза. Это может привести к повреждению ячейки телефона и сокращению емкости аккумулятора.