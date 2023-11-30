Аналитик объяснил, как правильно заряжать телефон зимой Аналитик Муртазин: телефон нельзя ставить на зарядку сразу после улицы

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Чтобы сохранить емкость аккумулятора смартфона, не следует ставить телефон на зарядку сразу после возвращения с улицы зимой, объяснил аналитик ИИ и рынка мобильной связи Эльдар Муртазин. В беседе с «Вечерней Москвой» он подчеркнул, что надо дать гаджету отогреться. Для этого достаточно оставить телефон в теплом помещении на 30-40 минут.

По приходе домой нужно дать телефону отогреться 30–40 минут при комнатной температуре. При этом не стоит умышленно нагревать телефон феном или на батарее, достаточно просто оставить его в теплом помещении — и через 40 минут его можно заряжать, — пояснил аналитик.

Кроме того, не стоит пытаться включать смартфон на улице, если он разрядился из-за мороза. Это может привести к повреждению ячейки телефона и сокращению емкости аккумулятора. Также важную роль играет качество зарядного устройства, уточнил эксперт. Он посоветовал использовать оригинальные зарядки, чтобы не навредить аккумулятору.

Экономист Николай Кульбака ранее заявил, что введение в России утилизационного сбора для импортной электроники неминуемо приведет к росту цен на планшеты, смартфоны и другие гаджеты. По его словам, от подобных мер в конечном итоге страдают потребители.