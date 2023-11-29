Метели, скачки температуры: погода в Москве и Петербурге в начале декабря Синоптик Леус: Москву и Подмосковье ожидает метель 30 ноября

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Синоптики предупредили жителей столицы о новом циклоне, который идет с юга и несет в Москву потепление, и метель. Чего ожидать от погоды в столице и Санкт-Петербурге в ближайшие дни, в какие регионы России уже пришел циклон, когда может закончиться непогода?

Какая погода будет в Москве

В ближайшие сутки в Москве будет продолжаться «циклоническая серия», придет новый циклон, сформировавшийся над Средиземным морем, рассказал RT ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус. По его словам, оказывать влияние на погоду в столице циклон начнет уже к вечеру 29 ноября: сначала в юго-западных районах Подмосковья, а затем в Москве начнется небольшой снег.

«Ночью снег местами будет сильным, по области ожидаются метели. На юге и востоке региона не исключен мокрый снег. В четверг снег сохранится, но уже меньшей интенсивности», — считает Леус.

Синоптик предупредил москвичей, что из-за температурных колебаний в последний день осени начнет формироваться гололедица: к вечеру 29 ноября воздух прогреется до минус 3–5 градусов, к утру температура достигнет 0 градусов, однако уже к полудню 30 ноября тепло начнет уходить, а снежная каша на дорогах начнет превращаться в гололед. Похолодание продолжится 1 декабря.

«Температура будет понижаться. Ночью — минус 4–6 градусов, днем — минус 3–5. В первые выходные декабря небольшой снег в столице возможен местами, а вот морозы будут крепкими. Ночью — минус 8–10 градусов, а днем будет не теплее минус 5–7. Температуры примерно на 4–5 градусов ниже климатической нормы», — отметил Михаил Леус.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

При этом Минтранс России не отмечает задержек на вылет и уходов самолетов на запасные аэродромы. Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский работают в штатном режиме.

Что ждать от погоды жителям Санкт-Петербурга

Петербуржцам также стоит готовится к приходу нового циклона, сообщил главный синоптик северной столицы Александр Колесов в своем Telegram-канале. Он будет несколько слабее, но при этом холоднее: 30 ноября температура останется на уровне минус 4–6 градусов.

«Циклон подходит медленно, сейчас уже над Украиной, пройдя на север через Белоруссию, подойдет завтра днем в центр Псковской области», — отмечает Колесов.

Первая зона осадков с небольшим снегом подойдет к Санкт-Петербургу в ночь на четверг; днем 30 ноября снег будет умеренным, а в некоторых районах Ленобласти возможны и сильные осадки.

«Рассчитываем на сутки 30 ноября примерно 3–8 см снега. Температура воздуха хотя и повысится, но ненамного — всего до минус 3 градусов в Санкт-Петербурге, по Ленинградской области — до минус 3–8 градусов», — предупреждает Александр Колесов.

Какие регионы успел накрыть циклон «Оливер»

Новый циклон, пришедший в Россию, получил от синоптиков имя «Оливер» (альтернативное название «Беттина»). Он сформировался на прошлой неделе над Адриатическим морем и успел нанести ущерб в Греции: издание Al Jazeera сообщило, что сильнейшие волны и ветер силой до 10 баллов по шкале Бофорта потопили корабль с грузом соли неподалеку от острова Лесбос.

За несколько дней «Оливер» достиг российских Крыма и Кубани, где до 30 ноября будет действовать штормовое предупреждение. Михаил Леус оценил влияние нового циклона как менее интенсивное по сравнению с предыдущим «штормом века», но предупредил, что скорость ветра в Крыму и на Кубани будет достигать 25–30 м/с.

«Это жесткий шторм», — отметил ведущий синоптик центра «Фобос».

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Оливер» перемещается на северо-восток и окажет влияние на восточные регионы Украины, Белоруссию, новые регионы России, Ростовскую область. При этом в Краснодарском крае заметно потеплеет — накануне начала зимы неспокойный воздух в регионе прогреется до 14 градусов. Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд предупредил о мощных ливнях и грозах в южных регионах.

В то же время, по данным Минтранса РФ, аэропорт Сочи продолжает работать в штатном режиме, отмен рейсов по погодным условиям на 29 ноября не зафиксировано. Движение судов по Керченской паромной переправе сейчас не осуществляется. Железнодорожники продолжают восстановление береговой линии, пострадавшей от «шторма века».

Когда ожидать прекращения метелей и непогоды

По прогнозу российского Гидрометцентра, более спокойная погода в Москве должна установиться к вечеру следующего понедельника, 4 декабря. Синоптики предупреждают о сильном похолодании до минус 20 градусов ночью и минус 12 градусов днем 6 декабря и повышении атмосферного давления. 15 декабря вновь может принести жителям столицы неприятности — юго-восточный ветер, сильный снег, и температурный скачок от минус 15 градусов ночью до 0 градусов днем с приходом нового циклона.

Не менее резкие перепады ожидаются в Санкт-Петербурге с небольшим запозданием относительно Москвы. Гидрометцентр прогнозирует изменение от минус 10–11 градусов днем 6 и 7 декабря до плюс 1 градуса с дождем во вторник, 12 декабря.

Читайте также:

Куда движется «шторм века» с юга России: карта опасности для регионов

Природа надругалась над Киевом: что стало с самым большим флагом Украины

«Январские морозы» в Москве: когда придут холода, сколько будет градусов