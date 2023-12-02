Аномальные холода надвигаются на некоторые регионы России Вильфанд: в регионы Урала и Поволжья придут аномальные холода

Фото: Сергей Петров/NEWS.RU

Регионы Урала, Поволжья, Сибири и Дальнего Востока ожидает очень холодная погода в ближайшие дни, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, в отдельных регионах будут наблюдаться «впечатляющие аномалии».

Очень холодная погода ожидается на огромной территории страны. Аномалии будут впечатляющие. С 2 по 6 декабря во всех регионах Северо-Западного федерального округа будет температура на 7–14 градусов ниже нормы, а местами — на 15–20 градусов ниже нормы, — уточнил Вильфанд.

Особенно холодная погода ожидает Красноярский, Магаданский и Хабаровский края, Якутию и Чукотку, предупредил метеоролог. Там, по его словам, температура опустится до минус 40–50 градусов.

Руководитель Прогностического центра «METEO» Александр Шувалов в беседе с NEWS.ru рассказал, что скоро в Москву придут сильные морозы. Специалист отметил, что в ближайшие выходные столбики термометров опустятся до минус семи градусов. До этого старший научный сотрудник института прикладной астрономии РАН кандидат физико-математических наук Николай Железнов сообщил, что при мощной геомагнитной буре полярное сияние может, в том числе, достичь и широт Москвы. Нужно, чтобы небо было достаточно ясным, тогда явление можно будет увидеть за городом, пояснил эксперт.

До этого глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что разрушительный шторм, обрушившийся на полуостров в конце ноября, унес жизни пяти человек. Еще 12 граждан пострадали.