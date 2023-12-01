Выяснилось, сколько жизней унес шторм-убийца в Крыму Аксенов: из-за шторма в Крыму погибли пять человек

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Разрушительный шторм, обрушившийся на Республику Крым в конце ноября, унес жизни пяти человек, сообщил в Telegram-канале глава региона Сергей Аксенов. По его словам, еще 12 граждан пострадали.

В результате стихии пострадали 12 человек. К сожалению, пять человек погибли. Произошло затопление 159 частных домовладений, двух многоквартирных домов, 193 приусадебных участков, 60 дачных домов в трех муниципалитетах, — уточнил Аксенов.

Глава Крыма добавил, что стихийное бедствие коснулось 320 населенных пунктов в 18 муниципальных образованиях. Без электроэнергии остались 273 населенных пункта и 500 тысяч человек. Наибольшие повреждения получили берегоукрепительные сооружения, пляжи и набережные в Ялте, Евпатории, Феодосии, Алуште, Судаке и Керчи, отметил Аксенов.

Более трех тысяч специалистов и 350 единиц техники привлечены для устранения последствий шторма. Сейчас в пунктах временного размещения остаются 53 эвакуированных человека. По словам главы региона, все граждане обеспечены горячим питанием.

Ранее Аксенов заявил, что жители Крыма, чье имущество пострадало в результате урагана, получат компенсации. Размер выплат будет зависеть от степени ущерба. В частности, в случае полной потери имущества сумма компенсации составит от 100 до 300 тысяч рублей на человека. При частичной утрате — 50 тысяч рублей.

На восстановление и ремонт жилья собственникам домов и квартир будет выплачиваться по семь тысяч рублей за квадратный метр. Граждане, у которых в результате стихии нарушены условия жизнедеятельности, получат единовременные выплаты в размере 10 тысяч рублей.