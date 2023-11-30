В Крыму назвали суммы компенсаций пострадавшим от урагана Аксенов: потерявшим имущество полностью выплатят 100–300 тысяч на человека

Фото: t.me/my_evp

Жители Крыма, чье имущество пострадало в результате урагана, получат компенсации, рассказал в своем Telegram-канале глава республики Сергей Аксенов. Размер выплат будет зависеть от степени ущерба.

В частности, в случае полной потери имущества сумма компенсации составит от 100 до 300 тысяч рублей на человека. При частичной утрате — 50 тысяч рублей.

На восстановление и ремонт жилья собственникам домов и квартир будет выплачиваться по семь тысяч рублей за квадратный метр. Граждане, у которых в результате стихии нарушены условия жизнедеятельности, получат единовременные выплаты в размере 10 тысяч рублей.

Ранее глава МЧС Крыма Сергей Садаклиев заявил, что сумма ущерба от шторма в Крыму достигла 39,7 млрд рублей. При этом он добавил, что эта цифра является предварительной, оценка разрушений продолжается.

Согласно последним данным, в результате шторма в Крыму погиб один человек. Еще семь граждан пострадали, двоим из них потребовалась госпитализация. Общее число пострадавших во время непогоды в Южном федеральном округе составило 19 человек. Из зон подтопления в общей сложности эвакуированы 995 человек, среди которых 179 детей.