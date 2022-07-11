Аномальную жару в начале недели в Москве сменит похолодание Гидрометцентр: в понедельник москвичей ожидает жара, во вторник наступит похолодание

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В понедельник, 11 июля, жителей столичного региона ожидает жаркая погода с температурой воздуха до плюс 33 градусов. Однако уже на следующий день на смену жаре придёт похолодание сразу на 8-10 градусов. К выходным станет ещё прохладнее — около плюс 20 градусов. Об этом ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вилфанд.

Супержарко будет в понедельник — до 31-33 градусов. <...> Локально вероятна гроза и порывы ветра до 18 метров в секунду. Но уже во вторник значительное понижение температуры на 8-10 градусов. Температурный фон будет 22-24 градуса, — рассказал метеоролог.

Вильфанд уточнил, что похолодание будет сопровождаться ливневыми дождями и усилением ветра до 17 метров в секунду 12 июля.

В выходным станет ещё прохладнее. В субботу, 16 июля, ожидается около плюс 20 градусов. По словам Вильфанда, температурный фон на уровне 23-25 градусов тепла является нормой, в выходные он опустится на 1-2 градуса ниже нормы.

Ранее врач-терапевт Надежда Чернышова предупредила, что в жару организм активно теряет воду через кожу, чтобы охлаждаться, поэтому в такие дни нужно обязательно следить за водным балансом. При выходе из дома необходимо брать с собой прохладительные напитки, отметила она.