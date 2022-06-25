Активистов «СтопХама» отправили под арест за драку со спецназовцами

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Москве арестовали троих активистов движения «СтопХам», устроивших драку с бойцами спецназа «Гром» МВД России. Постановление о заключении под стражу вынес Бабушкинский суд столицы, передаёт ТАСС.

Речь идёт о Кирилле Бунине, Алексее Горбачевском и Кирилле Котове. Мера пресечения им избрана на срок до 23 августа.

Инцидент между активистами «СтопХама» и спецназовцами произошёл накануне вечером на Ярославском шоссе. Сначала между ними возникла словесная перепалка, которая впоследствии переросла в драку. В отношении активистов возбудили уголовное дело по статьям о хулиганстве и применении насилия к представителю власти (ч. 2 ст. 213, ст. 318 УК РФ).

Ранее Минюст потребовал ликвидировать движение «СтопХам» из-за того, что оно отказывалось предоставлять отчёт о своей работе в соответствии с законом о некоммерческих организациях. Мосгорсуд вынес соответствующее решение. Глава организации Дмитрий Чугунов заявил, что обжаловаться оно не будет, поскольку не является необходимым условием для дальнейшего существования «СтопХама».