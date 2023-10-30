Адвокат рассказал, что ждет мать избитого восьмимесячного малыша Адвокат Исаев: матери избитого младенца будет сложно возложить вину на сожителя

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Жительнице Москвы, арестованной после избиения своего восьмимесячного ребенка, будет сложно возложить вину на сожителя, поскольку против него есть только слова обвиняемой, заявил в беседе с NEWS.ru адвокат Леонид Исаев. По словам юриста, следствие скептически отнесется к показаниям женщины, так как она изначально не заявляла о причастности мужчины к случившемуся.

Если будет доказано, что избивал сожитель, к уголовной ответственности будет привлечен он. Но доказать это будет весьма трудно, если против него только слова обвиняемой. А следствие с судом отнесутся к ним критически, поскольку обвиняемая начала об этом говорить после своего привлечения к уголовной ответственности. И сразу возникает закономерный вопрос: а почему она молчала вплоть до того, как на ее запястьях защелкнулись наручники? — отметил Исаев.

В отношении 31-летней матери избитого младенца возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью малолетнего. Ей грозит до 10 лет лишения свободы.

Восьмимесячного малыша с травмами госпитализировали из захламленной квартиры в Москве 28 октября. Скорую помощь вызвала мать ребенка, которая утверждала, что упала на него во время приступа эпилепсии. Правоохранители усомнились в ее словах и задержали вместе с сожителем по подозрению в истязании. Ранее москвичку лишали родительских прав на двоих старших детей.