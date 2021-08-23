«Женщина создана для мужчины»: о чём говорил Хабиб на пресс-конференции

23 августа в Москве состоялась большая пресс-конференция, приуроченная к турниру памяти Абдулманапа Нурмагомедедова, который состоится 17 сентября на «ЦСКА Арене». Спикеров на мероприятии было немало: это и бывший чемпион UFC в лёгком весе, владелец лиги EFC Хабиб Нурмагомедов, это и глава промоутерской компании AMC Fight Nights Камил Гаджиев, это и участники главного и соглавного боя. Однако, как нетяжело догадаться, наибольшее внимание было сосредоточено на бывшем чемпионе UFC. Приводим самые яркие цитаты из пресс-конференции.

Про главный бой на турнире памяти Абдулманапа Нурмагомедедова

Хабиб Нурмагомедов: Шамиль Завуров будет заканчивать карьеру на турнире. Нариман Аббасов — действующий чемпион, очень сильный соперник. Шамиль хочет драться только с лучшими. Он никогда не ищет лёгких путей. Он говорит, что у него нет мотивации драться с кем попало. У многих на бумаге Нариман является фаворитом, но я верю в Шамиля. Думаю, было бы очень хорошо, чтобы Шамиль укрепил своё наследие и статус легенды ММА, выиграв в своём последнем поединке, взяв пояс у хорошего соперника.

Про отсутствие на предстоящем турнире Нурмагомедовых

Хабиб: Всех Нурмагомедовых разобрали американцы. Я даже не знаю, кого туда (на турнир. — NEWS.ru) можно отправить. Только если молодых, но они не готовы. Нурмагомедовых не будет на турнире в качестве участников, но все будут в зале. Все близкие и родные.

Про отсутствие ринг-гёрлс на турнире

Хабиб: Я никого не хочу обидеть, но это самые бесполезные люди на ринге. Какую функцию они несут? Как они спорт развивают? Если включить телевизор, на экране будет написано, какой раунд идёт. В истории было много неправильных моментов. Мы зачем читаем историю? Чтобы в будущем не совершать ошибки тех, кто был до нас. Исторически они ненужные люди, это лично моё мнение.

Если есть люди, которые хотят посмотреть на это, то турнир 17-го числа — не подходящее место для них. В Москве есть заведения, куда можно пойти, заплатить и посмотреть. Я не против женщин. Женщина создана для мужчины. Есть просто определённые рамки.

Хабиб Нурмагомедов на пресс-конференции, посвящённой планам дальнейшего развития его команды Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Камил Гаджиев: Ринг-гёрлз у нас не будет. Это турнир памяти Абдулманапа Нурмагомедова, и мы исключаем те факторы, которые не были бы ему близки. Когда делаешь такой турнир, стараешься всему уделить особое внимание

Про критику со стороны афганцев

Хабиб: Реакцию я получил бурную. Я пересмотрел свой ответ. Я неправильно сказал, что меня не касается эта тема. У меня очень тесные отношения с афганцами. У меня много друзей и знакомых из Афганистана. Я хотел сказать, что политическая обстановка меня не касается. Не хотел никого задеть. Хочу принести свои извинения. Любой человек может ошибиться, сказать что-то не так.

Афганистан много видел на своём веку. За этот народ больно, переживаю. Хочу пожелать им всего самого наилучшего.

Про сравнения Умара Нурмагомедова и Петра Яна

Хабиб: Умару в UFC предложили бой на декабрь. Я уже делал такую ошибку, после «крестов» пытался быстрее вернуться. Умар видит, что все дерутся, и он тоже хочет. У него горит, но насчёт его возвращения я лично приму решение, он должен слушать меня. У нас был договор, что мы примем решение по Умару 1 октября.

Насчёт Яна все спрашивают. Пётр на пике, а Умар только начинает. Пётр сейчас лучший боец мира в этом весе. Он заберёт у Стерлинга пояс. Умару нужно два-три года, чтобы подняться. Когда он доберётся (до титульного боя. — NEWS.ru), Яна уже не будет. Всё-таки три-четыре года находиться на пике сложно. Но это сугубо моё мнение.

Про отношение к допингу

Хабиб: 50 раз сдавал допинг-тесты с 2015-го... И все 50 раз был чист. Кто принимает, тот принимает. Это психологическая слабость, спортсмен не уверен в себе. Я к этому отношусь с недопониманием. Мой допинг — это тренировки, поспать, покушать.

Про лучшего тяжеловеса

Хабиб: Лучший тяжеловес сейчас — это Сирил Ган. Но более интересен мне как владельцу лиги Фрэнсис Нганну. Наглухо вырубает. Думаю, в их поединке выиграет Ган, он как боец ММА лучше. Когда Сирил дрался с Волковым, я, конечно, переживал за Александра. Но было видно, что в классе Ган на шаг впереди.

Про возможное интервью с украинским журналистом Дмитрием Гордоном

Хабиб: У него очень большой опыт. Он давно работает. Если он хочет со мной обсудить политику, то это невозможно. Я устал говорить про политику. Я не политик. Я ещё не встречал журналиста, который мог бы меня раскрыть. Все задают вопросы по типу: как пройти тому-то в ноги, как того-то ударить. Я драться умею, но обсуждать это — не моя сильная сторона.