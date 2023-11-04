Боец Hardcore Fighting и лиги «Наше Дело» Кирилл Самброс не выйдет на боксерский бой 6 ноября в Сочи против Тимура Никулина, сообщила NEWS.ru пресс-служба Федерации бокса России. Вместо него против Никулина будет боксировать Ибрагим Исламов.
Причины дисквалификации Самброса — неспортивные: 2 ноября его задержали с наркотиками, полиция обнаружила при нем 0,97 грамма мефедрона. Теперь 25-летнему спортсмену грозит уголовное дело.
Бой Никулина и Исламова пройдет в рамках турнира, организованного Международной ассоциацией бокса (IBA) и Федерацией бокса России. Никулин входит в топ-10 российских полутяжеловесов, в его активе семь побед и две ничьи. Исламов будет проводить дебютный бой по правилам бокса, его баланс в поп-ММА — шесть побед и три поражения.
Боксёрское шоу пройдёт 6 ноября в «Красной Поляне». В прямом эфире турнир покажет телеканал «Матч ТВ».
Ранее правоохранители в Краснодаре задержали бывшего защитника сборной России по футболу Алексея Бугаева с 500 граммами мефедрона. Ему может грозить серьезный тюремный срок за покушение на сбыт наркотиков в особо крупном размере.