Задержанного с наркотиками бойца сняли с поединка в Сочи Кирилл Самброс, задержанный с мефедроном, не выйдет на бой с Тимуром Никулиным

Боец Hardcore Fighting и лиги «Наше Дело» Кирилл Самброс не выйдет на боксерский бой 6 ноября в Сочи против Тимура Никулина, сообщила NEWS.ru пресс-служба Федерации бокса России. Вместо него против Никулина будет боксировать Ибрагим Исламов.

Причины дисквалификации Самброса — неспортивные: 2 ноября его задержали с наркотиками, полиция обнаружила при нем 0,97 грамма мефедрона. Теперь 25-летнему спортсмену грозит уголовное дело.

Бой Никулина и Исламова пройдет в рамках турнира, организованного Международной ассоциацией бокса (IBA) и Федерацией бокса России. Никулин входит в топ-10 российских полутяжеловесов, в его активе семь побед и две ничьи. Исламов будет проводить дебютный бой по правилам бокса, его баланс в поп-ММА — шесть побед и три поражения.

Боксёрское шоу пройдёт 6 ноября в «Красной Поляне». В прямом эфире турнир покажет телеканал «Матч ТВ».

Ранее правоохранители в Краснодаре задержали бывшего защитника сборной России по футболу Алексея Бугаева с 500 граммами мефедрона. Ему может грозить серьезный тюремный срок за покушение на сбыт наркотиков в особо крупном размере.