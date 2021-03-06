Ян проиграл Стерлингу дисквалификацией за запрещённый удар

https://static.news.ru/photo/4d5169a6-7f03-11eb-84e7-96000091f725_660.jpg Пётр Ян Фото: vk.com/mmapetryan

Российский боец Пётр Ян (15-2) проиграл американцу ямайского происхождения Алджемейну Стерлингу (20-3) ввиду дисквалификации за запрещённый удар коленом по находящемуся в партере сопернику и лишился титула чемпиона UFC в легчайшем весе.

Стерлинг активно начал бой и дважды потряс Петра ударом коленом в дебюте боя, а затем и провёл тейкдаун. Ян поднялся без особого урона, а затем правым кроссом отправил ямайца на настил ринга и снова сбил его на землю ударом ногой, а в концовке раунда сам удивил соперника переводом в партер. Ян и в дальнейшем успешно противостоял борьбе соперника, который стал активнее идти в клинч, предварительно накидывая удары, но перевод в партер осуществил Пётр, забрав спину соперника. Однако в стойке Стерлинг продолжал удивлять и даже владеть инициативой в разменах, а в клинче Ян несколько раз сбрасывал его на землю.

Ян попытался закрепить наметившийся перелом в чемпионских раундах, но был вынужден ещё плотно перекрываться от наскоков Стерлинга. У чемпиона стали проходить жёсткие двойки, которые охлаждали пыл соперника, но в четвёртом раунде Пётр совершил ошибку, ударив коленом в голову стоящего на колене соперника. Стерлинг оказался в нокдауне, а врач не разрешил ему продолжать бой. В итоге рефери отдал победу Стерлингу в виду дисквалификации соперника.

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