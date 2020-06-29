Ветеран UFC и мать пятерых детей продаёт интимные фото из-за кризиса

https://static.news.ru/photo/77a47fd4-ba98-11ea-8f80-fa163e074e61_660.jpg Синди Дандуа Фото: Cindy Dandois/facebook.com

Бывший боец UFC и экс-соперница россиянки Яны Куницкой 35-летняя бельгийка Синди Дандуа продаёт интимные фото через специальный сервис в Интернете, чтобы решить финансовые проблемы.

Я лишилась своего зала из-за карантина, государство мне ничем не помогает, а полёты отменили. Это привело к финансовым проблемам. Чтобы их решить, я зарегистрировалась на сервисе OnlyFans (платформа для продажи интимных фото и видео. — NEWS.ru). Это поможет мне собрать деньги, чтобы снова открыть зал и вернуть ребятам их дом, — рассказала Дандуа в интервью The Sun.

Дандуа также работала школьной учительницей, выступала в крупнейших лигах UFC, Strikeforce, Bellator и M-1 и воспитывает пятерых детей.

Как писал NEWS.ru, российский боец ММА, выступающий в тяжёлом весе, Алексей Олейник, которому 8 августа предстоит бой с американцем Дерриком Льюисом, переподписал контракт с UFC на новых, улучшенных условиях.