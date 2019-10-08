Российский боксёр Александр Устинов готов заменить голландца Тайрона Спонга, который провалил допинг-тест в преддверии боя с украинцем Александром Усиком.
Нам предложили провести бой с Усиком, мы согласились. Сейчас обсуждаем детали, — сказал РИА Новости промоутер россиянина Владимир Хрюнов.
По его словам, Устинов находится в великолепной форме и у Усика могут могут возникнуть проблемы в поединке с ним.
Как сообщалось, Тайрон Спонг провалил допинг-тест Добровольной антидопинговой организации (VADA). Их бой с Усиком, который дебютирует в тяжёлом весе, должен был состояться 12 октября в Чикаго, писал News.ru.