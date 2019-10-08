https://static.news.ru/photo/9d8f9cde-e99b-11e9-a667-fa163e074e61_660.jpg Александр Устинов Фото: Guido Kirchner/dpa/Global Look Press

Российский боксёр Александр Устинов готов заменить голландца Тайрона Спонга, который провалил допинг-тест в преддверии боя с украинцем Александром Усиком.

Нам предложили провести бой с Усиком, мы согласились. Сейчас обсуждаем детали, — сказал РИА Новости промоутер россиянина Владимир Хрюнов.

По его словам, Устинов находится в великолепной форме и у Усика могут могут возникнуть проблемы в поединке с ним.

Как сообщалось, Тайрон Спонг провалил допинг-тест Добровольной антидопинговой организации (VADA). Их бой с Усиком, который дебютирует в тяжёлом весе, должен был состояться 12 октября в Чикаго, писал News.ru.