Фото: Mathilda Ahlberg/Global Look Press

Соперник украинского боксёра Александра Усика Тайрон Спон провалил допинг-тест Добровольной антидопинговой организации (VADA) в преддверии их поединка, который должен пройти 12 октября в Чикаго.

VADA связалась с нами и сообщила, что допинг-текст Спонга дал неудовлетворительные результаты. Теперь они отправлены в атлетическую комиссию штата Иллинойс, — написал промоутер Усика Эдди Хирн в своём Twitter.

По словам Хирна, если Спонг не сможет провести бой, то для украинца есть резервные соперники.

Бой в супертяжёлом весе будет дебютным для Усика, который за свою карьеру провёл 16 поединков, не потерпев ни одного поражения (12 побед нокаутом). На счету Спонга 14 боёв в профессиональном ринге, в которых он одержал 14 побед (13 — нокаутом).

Ранее стал известен соперник российского боксёра, чемпиона мира в полутяжёлом весе по версии WBA Дмитрия Бивола на турнире в Чикаго, который пройдёт 12 октября. Бой россиянина станет со-главным событием вечера бокса, писал News.ru.

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