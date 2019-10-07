https://static.news.ru/photo/8ce5718e-e990-11e9-8523-fa163e074e61_660.jpg Фото: Mathilda Ahlberg/Global Look Press

Соперник украинского боксёра Александра Усика Тайрон Спон провалил допинг-тест Добровольной антидопинговой организации (VADA) в преддверии их поединка, который должен пройти 12 октября в Чикаго.

VADA связалась с нами и сообщила, что допинг-текст Спонга дал неудовлетворительные результаты. Теперь они отправлены в атлетическую комиссию штата Иллинойс, — написал промоутер Усика Эдди Хирн в своём Twitter.

We have been contacted by VADA to inform us that there has been an adverse finding in Tyrone Spong’s test. It has been sent to the State of Illinois commission and further information will be released in the morning. We have reserve opponents standing by. — Eddie Hearn (@EddieHearn) October 7, 2019

По словам Хирна, если Спонг не сможет провести бой, то для украинца есть резервные соперники.

Бой в супертяжёлом весе будет дебютным для Усика, который за свою карьеру провёл 16 поединков, не потерпев ни одного поражения (12 побед нокаутом). На счету Спонга 14 боёв в профессиональном ринге, в которых он одержал 14 побед (13 — нокаутом).

Ранее стал известен соперник российского боксёра, чемпиона мира в полутяжёлом весе по версии WBA Дмитрия Бивола на турнире в Чикаго, который пройдёт 12 октября. Бой россиянина станет со-главным событием вечера бокса, писал News.ru.