https://static.news.ru/photo/1c7a42f4-e089-11e9-88fb-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Бивол Фото: instagram.com/bivol_d

Стал известен соперник российского боксёра, чемпиона мира в полутяжёлом весе по версии WBA Дмитрия Бивола на турнире в Чикаго, который пройдёт 12 октября. Им стал 31-летний доминиканец Ленин Кастильо.

Я рад, что имя моего соперника на 12 октября подтверждено. Кастильо — сильный боксёр, он дрался с Маркусом Брауном, это был отличный бой, — приводит слова Бивола РИА Новости .

Для Бивола это будет шестая защита чемпионского титула, завоёванного в 2017 году. Его бой станет соглавным событием вечера бокса, на котором состоится дебют в тяжёлом весе украинца Александра Усика, чьим соперником станет знаменитый в прошлом кикбоксёр Тайрон Спонг.

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