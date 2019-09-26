Стал известен соперник российского боксёра, чемпиона мира в полутяжёлом весе по версии WBA Дмитрия Бивола на турнире в Чикаго, который пройдёт 12 октября. Им стал 31-летний доминиканец Ленин Кастильо.
Я рад, что имя моего соперника на 12 октября подтверждено. Кастильо — сильный боксёр, он дрался с Маркусом Брауном, это был отличный бой, — приводит слова Бивола РИА Новости.
Для Бивола это будет шестая защита чемпионского титула, завоёванного в 2017 году. Его бой станет соглавным событием вечера бокса, на котором состоится дебют в тяжёлом весе украинца Александра Усика, чьим соперником станет знаменитый в прошлом кикбоксёр Тайрон Спонг.