Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Американский боксёр Джозеф Диас (31-1, 15 КО) одержал победу на боксёрском турнире в Майами над соотечественником Тевином Фармером (30-5-1, 6 КО) и стал чемпионом мира по версии IBF во втором полулёгком весе.

Все отведённые 12 раундов прошли в упорной борьбе. По его итогам судьи отдали предпочтение Диасу со счётом 116:112 и 115:113 (двое). Для Диаса, который ранее владел поясом WBA в первом...