Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв рассказал, почему Калининград был выбран местом проведение Всероссийского боксёрского форума.
Наша задача — развивать бокс в регионах. У нас есть программа по развитию бокса в Калининградской области, мы хотим, чтобы в этом регионе был построен Центр прогресса бокса, который назовём именем либо заслуженного тренера, либо спортсмена, — цитирует Кремлёва пресс-служба Федерации бокса России.
Ранее Кремлёв заявил, что Федерация бокса России готова помогать новому министру спорта РФ Олегу Матыцину и вице-премьеру по спорту Дмитрию Чернышенко, писал NEWS.ru.
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