Уиттакер победил Каннонье и стал претендентом на титул UFC

https://static.news.ru/photo/e27cde42-1636-11eb-b013-fa163e074e61_660.jpg Боец UFC Роберт Уиттакер Фото: Фото: facebook.com/RobertWhittakerMMA

В соглавном бою вечера на турнире UFC 254 в Абу-Даби определился следующий претендент на чемпионский титул в среднем весе. Австралиец Роберт Уиттакер (22-5) победил по очкам американца Джареда Каннонье (13-5).

Каннонье активно начал отбивать ноги сопернику, а Уиттакер выжидал ошибки соперника, чтобы контратаковать, и в разменах на руках смотрелся лучше. При этом отбитая нога Уиттакера не мешала его лёгкости движений, а у Каннонье постепенно заплывал правый глаз.

В начале заключительной пятиминутки Уиттакер потряс соперника хай-киком, но Каннонье выдержал град ударов на земле и неплохо защищался в партере, хотя Уиттакер проходил в маунт, за спину и пытался душить. Американец завершил бой, истекая кровью и без всяких шансов на успех. Все трое судей отдали победу Уиттакеру со счётом 29:28.

Как сообщал NEWS.ru, российский тяжеловес Александр Волков победил техническим нокаутом во втором раунде американца Уолта Харриса.