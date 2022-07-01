Туйнов подерется против Шелеста на турнире Top Dog FC 15

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Владислав Туйнов

16 июля в Москве в «Вегас Сити Холле» состоится турнир по кулачным боям TOP DOG FC 15. В главном бою вечера встретятся два чемпиона мира по кикбоксингу Владислав Туйнов и Павел Шелест. Для Туйнова, идущего на серии из двух досрочных побед, этот бой будет титульным.

Соглавным событием вечера станет противостояние между бывшим чемпионом в среднем весе Максимом ВДВ Фёдоровым (6 побед — 2 поражения) и обладателем перстня «Нокаут года — 2021» Марселем Хановым (3 победы — 1 поражение). Поединок пройдет в полутяжелой весовой категории.

В третьем по важности бою сойдутся два бывших претендента на перстень TOP DOG: экс-средневес Денис Ураган Дула встретится с бывшим претендентом в полусреднем весе Валерием Заботиным. Это будет их вторая встреча. Первый бой закончился победой Урагана раздельным решением судей.

18 июня стало известно, что бой Регбист — Коваленко отменен.