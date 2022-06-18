Бой Регбист — Коваленко отменён Коваленко был отстранён Федерацией бокса из-за перевеса в 10 килограммов

Фото: vk.com/kovalsvyat

Святослав Коваленко

Бой между основателем лиги TOP DOG FC Данилом «Регбистом» Алеевым и Святославом Коваленко отменён, сообщает пресс-сужба организации. Поединок должен был состоятся 18 июня в Москве в рамках турнира TOP DOG: Prospect 5, но Святослав Коваленко был отстранён Федерацией бокса из-за перевеса в 10 килограммов.

Святослав предложил перенести бой на август, Данил пока на это ничего не ответил. Теперь главным событием турнира станет бой Марк Цитцер — Николай «Ebosher» Терехов.

Алеев — бывший чемпион по уличным боям без правил в организации STRELKA и обладатель чемпионского пояса проекта «Мясорубка». Он не выступал с 2019 года.

Коваленко известен по боям с претендентом на пояс АМС Fight Nights Марифом Пираевым, а также с бывшим чемпионом Strelka Зелимханом (Пулеметчиком) Дукаевым и Маратом (Даггером) Исаевым.

4 июня чемпион лиги Top Dog FC Наим Давудов признался NEWS.ru, что готов убивать за своих родных.