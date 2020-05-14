Тактаров пожелал выздоровления отцу Нурмагомедова

https://static.news.ru/photo/d0d3bd52-95b5-11ea-b504-fa163e074e61_660.jpg Олег Тактаров Фото: Bridge of Arts Press Office/Global Look Press

Бывший чемпион UFC Олег Тактаров пожелал скорейшего выздоровления тренеру Абдулманапу Нурмагомедову.

Он отличный человек, настоящий преподаватель. Сколько у него учеников. Он очень добрый человек. Мы все пожелаем ему скорейшего выздоровления. И давайте либо будем молиться за него, либо молчать, — сказал Тактаров в эфире Instagram.

Ранее стало известно, что Нурмагомедов-старший находится в московской больнице. СМИ сообщали, что он находился в коме, однако позже вышел из неё. В свою очередь, Mash сообщает, что у Абдулманапа Нурмагомедова начались осложнения на фоне пневмонии: образовался тромб, а гипертонический криз привёл к инсульту.

Ранее президент Ultimate Fighting Championship Дана Уайт поддержал Абдулманапа Нурмагомедова, отца действующего чемпиона UFC в лёгкой весовой категории Хабиба Нурмагомедова, писал NEWS.ru.