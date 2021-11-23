Тактаров рассказал о негуманных тренировках в Советском Союзе
Экс-боец ММА Тактаров заявил о негуманных тренировках самбистов во времена СССР
Белла Гаургашвили
Белла Гаургашвили
19:33, 23 ноября 2021
Бывший боец ММА Олег ТактаровФото: facebook.com/olegtaktarov
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Бывший боец ММА Олег Тактаров заявил, что при советской системе самбисты тренировались гораздо больше, чем сейчас. Он считает, что в настоящее время тренироваться так много негуманно. Своими мыслями боец поделился в интервью на YouTube-канале «SAMBO VLADIMIR».
Это негуманно сейчас так тренироваться. Те, кто нас готовил, их учителя — очень много тренировались. Сейчас так не делают. Это было на пределе возможностей, казалось, что ещё немного — и всё, — заявил Тактаров.
Также боец отметил, что в отечественном самбо можно выделить некоторое количество школ.
Девять из десяти выпускников — чемпионов конкретной школы будут между собой похожи. Да, один парень может выделяться из-за своего таланта особенного, — сказал он.
Ранее сообщалось, что ветеран смешанных единоборств Олег Тактаров прокомментировал победу российского тяжеловеса Фёдора Емельяненко над Тимоти Джонсоном на турнире Bellator 269. Он считает, что эта победа несёт и негативные последствия.