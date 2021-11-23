Тактаров рассказал о негуманных тренировках в Советском Союзе

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Экс-чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко заявил, что в будущем может провести поединок с ветераном PRIDE, бывшим обладателем титула ProFC в тяжёлой категории Александром Емельяненко. Прославленный боец заявил «Чемпионату», что в настоящее время думает исключительно об организации турнира собственного промоушена, но добавил, что в будущем «всё может быть».

В данный момент мне сложно сказать, выйду ли я на бой против Александра Емельяненко или нет. Пока что всё время уходит на организацию турнира моего промоушена. В той же программе...