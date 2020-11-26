Тайсон съел «ухо Роя Джонса»

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Экс-чемпион мира по боксу в тяжёлом весе Майк Тайсон записал шуточный ролик, где на День благодарения он вместо традиционной индейки ставит на семейный стол кулинарное блюдо в виде головы Роя Джонса.

Боксёр при этом говорит, что хочет попробовать ухо, отрезает его ножом и ест. Нем самым он делает отсыл к скандальному второму бою с Эвандером Холифилдом, который был остановлен после того, как Тайсон откусил сопернику кусок уха.

Бой Тайсона и Роя Джонса пройдёт 28 ноября в США и будет носить выставочный характер.

Как писал NEWS.ru, американский боец Тони Джонсон нокаутировал Даниэля Омельянчука и завоевал вакантный титул чемпиона АСА в тяжёлом весе на турнире в польской Лодзи.