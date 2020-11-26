Джонсон наглухо нокаутировал Омельянчука и стал чемпионом ACA

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Американский боец Тони Джонсон (14-5-1) нокаутировал Даниэля Омельянчука (24-10-1) и завоевал вакантный титул чемпиона АСА в тяжёлом весе на турнире в польской Лодзи.

Бойцы с первой минуты пошли в жёсткий размен ударами в первом раунде, в котором Джонсон мощным оверхендом потушил свет в глазах поляка, который после этого долго не мог прийти в сознание.

В соглавном бою вечера болгарский средневес Никола Дипчиков нокаутировал в первом раунде поляка Рафала Харатыка.

Как писал NEWS.ru, американский тренер Хавьер Мендес, тренировавший бойца смешанного стиля Хабиба Нурмагомедова, намекнул на его возвращение в профессиональный спорт.