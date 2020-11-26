Тренер Нурмагомедова уверен в возвращении бойца

https://static.news.ru/photo/72ce507a-3009-11eb-b166-fa163e074e61_660.jpg Хабиб Нурмагомедов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Американский тренер Хавьер Мендес, тренировавший бойца смешанного стиля Хабиба Нурмагомедова, намекнул на его возвращение в профессиональный спорт.

Мы слышали его речь после схватки с [Джастином] Гейджи. Но я уверен на все сто процентов, что этот парень не вышел из игры. Я убеждён в этом, — заявил тренер в подкасте Real Quick With Mike Swick Podcast на YouTube-канале.

Ранее Нурмагомедов выложил в социальной сети фотографию с главой UFC Дэйной Уайтом. Спортсмен подписал снимок так: «Скоро увидимся». Фанаты решили, что боец намекает на возвращение в UFC.

Россиянин завершил спортивную карьеру после поединка с Джастином Гейджи на турнире UFC 24 октября. Бой завершился победой Нурмагомедова, он в третий раз защитил титул чемпиона в лёгком весе. Всего в активе спортсмена 29 побед.

Как писал NEWS.ru, бывший чемпион UFC Конор Макгрегор подтвердил своё возвращение к выступлениям. 32-летний спортсмен подписал контракт на поединок с Дастином Порье. Бой состоится 23 января 2021 года.