Нурмагомедов намекнул на возобновление спортивной карьеры

https://static.news.ru/photo/3e230c02-2e84-11eb-95e6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

32-летний российский боец смешанных единоборств, действующий чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов намекнул на своё возвращение в профессиональный спорт.

Он опубликовал в социальной сети совместное фото с главой UFC Дэйной Уайтом.

Скоро увидимся, — подписал снимок Нурмагомедов.

Ранее боец заявил, что намерен получить высшее образование в РЭУ имени Плеханова. Он планирует серьёзно заняться сельским хозяйством. Нурмагомедов заявил, что не собирается возвращаться в октагон, поскольку у него пропал соревновательный интерес.

Как писал NEWS.ru, глава UFC Дэйна Уайт уверен, что россиянин возобновит карьеру. Он напомнил, что умерший от коронавируса отец спортсмена хотел, чтобы сын довёл свой рекорд побед до 30. Сейчас в активе чемпиона 29 побед и ни одного поражения.

Российский спортсмен заявил о завершении карьеры после победы над американским бойцом MMA Джастином Гейтжи на турнире UFC 254. Он также поблагодарил болельщиков, поддерживавших его во время последнего поединка.