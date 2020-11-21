В UFC назвали возможных соперников Нурмагомедова

https://static.news.ru/photo/17dc7372-2bef-11eb-98c8-fa163e074e61_660.jpg Дэйна Уайт Фото: Jason Silva/ZUMAPRESS.com/Global Look press

Глава UFC Дэйна Уайт назвал бойцов, с кем может встретиться чемпион в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов, если решит возобновить карьеру.

Есть ли вероятность, что Хабиб вернётся? Да, 100 процентов. После предыдущего боя было много эмоций, но его отец хотел, чтобы Хабиб довёл свой рекорд до 30-0, так что ради этого он может вернуться. Пока ничего не решено, но если он изъявит желание вернуться, я верну его. С кем бы он мог подраться? Это точно не будет Жорж Сен-Пьер. У нас намечаются бои Макгрегора с Порье и Фергюсона с Чендлером. Посмотрим, как они сложатся. Очевидно, что соперником Хабиба может стать кто-то из них, — приводит слова Уайта TMZ.

Хабиб Нурмагомедов объявил о завершении карьеры после победы над американским бойцом MMA Джастином Гейтжи на турнире UFC 254. 32-летний спортсмен также поблагодарил болельщиков, поддерживавших его во время последнего поединка. На счету Хабиба 29 побед в 29 поединках в MMA.

Ранее менеджер чемпиона UFC в лёгкой весовой категории Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз намекнул на возвращение бойца в UFC. На своей странице в Twitter Абдель-Азиз оставил загадочное сообщение — «30-0», не сопроводив его пояснением, писал NEWS.ru.

Уверенность в возвращении Хабиба также неоднократно выражал президент UFC Дэйна Уайт.