Хабиб в Instagram поблагодарил людей за поддержку в бою с Гейтжи

https://static.news.ru/photo/a75127ba-2342-11eb-898e-fa163e074e61_660.jpg Хабиб Нурмагомедов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов сделал пост в Instagram с благодарностью за поддержку в бою с Джастином Гейтжи.

Приятно, что люди из разных уголков страны поддержали меня в крайнем бою, практически все видео поддержки я пересматривал, спасибо за тёплые слова! — написал Нурмагомедов.

Нурмагомедов 24 октября в поединке с Гейтжи защитил титул чемпиона UFC, победив американца удушающим приёмом во втором раунде. После боя он объявил о завершении спортивной карьеры.

Другой российский экс-боец UFC, победитель Гран-при — 1995 Олег Тактаров предположил, что бой с Гейтжи был договорным. NEWS.ru взвесил аргументы за и против такого предположения.