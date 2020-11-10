Хабиб в Instagram поблагодарил людей за поддержку в бою с Гейтжи

Российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов сделал пост в Instagram с благодарностью за поддержку в бою с Джастином Гейтжи.
Приятно, что люди из разных уголков страны поддержали меня в крайнем бою, практически все видео поддержки я пересматривал, спасибо за тёплые слова! — написал Нурмагомедов.
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Нурмагомедов 24 октября в поединке с Гейтжи защитил титул чемпиона UFC, победив американца удушающим приёмом во втором раунде. После боя он объявил о завершении спортивной карьеры.
Другой российский экс-боец UFC, победитель Гран-при — 1995 Олег Тактаров предположил, что бой с Гейтжи был договорным. NEWS.ru взвесил аргументы за и против такого предположения.