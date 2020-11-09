Легенда UFC обвинил Хабиба в договорняке: за и против

Яркое завершение карьеры Хабибом Нурмагомедовым с исполнением любимого приёма отца — удушения треугольником — впечатлило многих фанатов единоборств, которые даже увидели в этом некий символизм, однако первый российский обладатель пояса UFC Олег Тактаров, видимо, не в восторге от успехов затмившего его последователя и стал автором теории заговора. В интервью YouTube-каналу «Русский эстонец» он прямо сказал, что считает бой договорным, так как дела обоих бойцов ведёт один менеджер. Рассматриваем все аргументы «за» и «против».

Тактаров знает, о чём говорит

Олег сам участвовал в договорном поединке в октагоне. В июле 1995 года на турнире UFC 6 он расправился за рекордные девять секунд с Энтони Масиасом. Тактаров поймал американца на гильотину в стойке, а эта победа долгое время оставалась самой быстрой в октагоне в истории.

Сейчас, например, из-за того, что последний бой — ну как это называется, work-fight, с одним менеджером, мне перестали писать про полуфинал с Антонио Масиасом на UFC 6. Просто перестали писать. Сейчас уже никто не вспоминает, потому что понятно, что бой был договорной. Это очевидно. Но по мне, это нормально. Если есть возможность, если вы хорошо отработали, деньги заработали — ещё лучше. Мне приятно, что человек болевым завершил или удушающим. То есть это такой посыл к молодёжи: мол, вот, видите, человек добрый, не бил в партере, сделал болевой, больше боритесь, меньше жестокости. Завершил карьеру, перестанет вес гонять, здоровье сохранит. Заработал деньги, в конце концов. Я за него рад и счастлив. С другой стороны — хорошо, что все резко перестали мне что-то писать. Потому что рыльце-то в пушку. Вот так, — рассказал Тактаров.

Олег Тактаров Bridge of Arts Press Office/Global Look Press

Логика Олега выглядит странновато, но ему не впервой мыслить категориями теорий заговоров. Он человек с оригинальным мышлением и своеобразным взглядом на индустрию, при этом достаточно искренний, чтобы признавать наличие подобных поединков в своей карьере. Может, как раз поддавки от Масиаса помогли ему сохранить больше сил к финалу и победить в упорной схватке «Танка» Эббота, но есть и другие факторы, которые заставляют сомневаться в том, что бой Нурмагомедов — Гейтжи обыкновенный титульный поединок.

Сразу стоит оговорить, что все эти факты являются лишь чередой совпадений и сами по себе недостаточны для утверждения о договорном характере боя. В конце концов, фактор наличия общего менеджера мы и в предматчевых раскладах рассматривали в пользу Хабиба, но исключительно как второстепенный. Просто сам по себе соперник удобен для россиянина стилистически и не представлял большой угрозы, несмотря на рассказы отдельных экспертов про богатую борцовскую базу. Кроме того, конспирологи считают, что Хабибу помог сотрудник UFC уже на взвешивании, зафиксировав вес, который он на самом деле не сделал.

Гейтжи не вкладывался в удары

Первыми на странности боя обратили внимание обозреватели портала Valetudo.ru. В своём разборе действий соперников они заметили, что Гейтжи в разменах в стойке не вкладывался в свои удары, не доворачивал кулаки и не заряжал плечо по направлению к сопернику, как будто не стремился его нокаутировать. В свою очередь Нурмагомедов, за исключением прошедшего вскользь удара коленом, не предпринимал в стойке каких-то опасных действий.

Косвенно это может говорить о договорном характере поединка, но есть и другая точка зрения. В частности, Гейтжи с самого начала боя опасался перевода в партер и именно поэтому не шёл вперёд с открытым забралом, так как мог нарваться на контратакующие действия Хабиба. За счёт этой осторожности, а соперники за первые полторы минуты не нанесли друг другу ни одного удара, американец смог продержать бой в стойке вплоть до конца первого раунда, что не удавалось его предшественникам Конору Макгрегору и Дастину Порье.

Хабиб необычно вёл себя в партере

Нурмагомедов — очень прагматичный боец, который готов использовать любые действенные методы для достижения своей цели. Обычно, переведя бой в партер, он занимал доминирующую позицию, уделял максимум внимания контролю и не стремился завершить бой болевым или удушающим приёмом с риском потери позиции. В конце первого раунда попытка рычага локтя была уместна, так как на секундомере оставалось мало времени и потеря позиции не имела бы серьёзных последствий, в то время как попытка приёма могла склонить чашу весов на сторону Хабиба в равном раунде.

По-настоящему россиянин удивил после перевода в партер во второй пятиминутке, когда быстро вошёл в маунт и оттуда забрал руку соперника и вышел на треугольник — любимый приём его покойного отца. Гейтжи при этом безропотно отдал инициативу и не мог никак защититься от приёма. Позже из уст Даниэля Кормье прозвучала легенда, что Хабиб специально решил проводить треугольник, а не рычаг локтя, чтобы не калечить соперника на глазах его родителей, потому что слышал, что Гейтжи не собирается сдаваться и скорее позволит себе сломать руку, чем постучит.

Наконец, Нурмагомедов из позиции сверху не нанёс ни одного жёсткого удара, хотя всегда славился своим стилем граунд-энд-паунд и через удары вынуждал соперника совершить ошибку и, например, отдать шею на болевой приём. В условиях же дружеского спарринга с заранее известным исходом у российского чемпиона могли быть мотивы для выполнения других действий. В то же время Порье и Макгрегор целенаправленно защищались от борьбы Хабиба, а потому сломить их сопротивление было сложнее. Гейтжи же на протяжении всей своей карьеры не имел никакого опыта в партере снизу, а потому легко растерялся, когда Хабиб вышел на треугольник.

Как бы то ни было, доказать договорной характер боя только на основании косвенных признаков, которые можно трактовать по-разному, не получится ни у Тактарова, ни у кого-либо ещё, но любители хайпа всё равно продолжат обсуждать последний бой Хабиба и окружающие его обстоятельства.