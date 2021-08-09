Суд в Москве арестовал боксёра Аветисяна за разбойное нападение

Перовский суд Москвы арестовал профессионального боксёра Арутюна Аветисяна по делу о разбойном нападении с оружием на мужчину. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, суд избрал Аветисяну меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца по делу, возбуждённому по ч. 3 ст. 162.

Спортсмен оказался замешан в спланированной преступной схеме. Его знакомая брала деньги в долг, но не собиралась отдавать. Когда нужно было написать расписку, вмешался боксёр. Он избил мужчину, одолжившего деньги, а тот обратился в полицию.

Аветисяну 27 лет, у него в карьере 13 профессиональных поединков — во всех победил, восемь раз досрочно. Последний бой он провёл в мае 2019 года в Монреале.

Ранее сообщалось, что российский боец ММА Ислам Абасов был доставлен в отделение полиции после конфликта с применением физической силы, возникшего на дороге.