Ставка на гангстера: как боец с 14-ю поражениями стал главной звездой UFC

Хабиб Нурмагомедов закончил карьеру, Конор Макгрегор разгромно проиграл, а Джон Джонс продолжает бастовать и требовать бешеные гонорары. В условиях тотального дефицита звёзд UFC делает ставку на недавнего середняка с 14-ю поражениями Хорхе Масвидаля. Искусный трештокер, яркая личность и эффектный нокаутёр сделал себя звездой в тот момент, когда на нём поставили крест, и в предстоящем 24 апреля реванше с Камару Усманом именно он будет главной звездой, которая продаёт миллионы трансляций и возвращает долгожданных зрителей в зал.

Потомственный гангстер, поддерживающий Трампа

Хорхе Масвидаль родился в семье кубинских и перуанских эмигрантов. Его отец бежал с острова Свободы ради свободы настоящей и добился её в своём своеобразном понимании. Доплыв на самодельном плоту из шин для тракторов до Виргинских островов, он вскоре оказался в Штатах, где стал частью местной латиноамериканской банды. В общей сложности он провёл за решёткой более 20 лет за убийство и торговлю наркотиками. В такой семье Хорхе с раннего детства был приобщён к дракам и порой смело шёл в бой с мальчишками старше себя чуть ли не вдвое.

Возможно, навыки боевых искусств и спасли его от участи отца. Да и сам парень в детстве «наелся» гангстерской романтики и решил зарабатывать себе на хлеб легальным способом. Впрочем, в молодые годы Хорхе успел оступиться. Его исключили из школы за постоянные драки, а вскоре он был вынужден провести некоторое время за решёткой, однако сам боец не любит вспоминать о тех временах и благодарит отца за то, что вовремя вправил ему мозги и не дал пойти по скользкой дороге криминала.

Я просто был тупым подростком, который позволил окружению собой манипулировать. У меня были неправильные решения. О некоторых я не сожалею, потому что я опасался за собственную жизнь. Это часть моей жизни. Я никого не хочу вдохновлять ни на что незаконное, но через всё это мне пришлось пройти, чтобы оказаться сейчас на этом месте, — рассказывал Масвидаль в интервью Ариэлю Хельвани.

О том, что всего можно добиваться своим трудом, Масвидаль говорит и сейчас в своих вдохновляющих речах перед латиноамериканской молодёжью Соединённых Штатов. В отличие от многих мигрантов, он поддерживает Дональда Трампа и выступает противником Демократической партии, которая в его понимании ассоциируется с социализмом, от худшего проявления которого бежал его отец. Говоря о поддержке Трампа, он подчёркивает, что тот на посту президента улучшил жизнь национальных меньшинств Америки, подняв минимальный уровень оплаты труда.

Школа короля улиц Кимбо Слайса

Свои первые боевые шаги Масвидаль делал в полулегальных поединках, которые организовывал самый знаменитый уличный боец Кимбо Слайс. Хорхе смело выходил на бой против более крупных парней, уничтожал их и получал за это крошечные гонорары в несколько сотен долларов, однако благодаря YouTube его талант заметили промоутеры.

У меня получалось видеть удары своих соперников — как будто в замедленной съёмке — и уходить от них. Я убирал голову, потом возвращался на дистанцию и бил. Скорость была у меня с детства, а позднее появился и хороший удар, — вспоминал Масвидаль о своей карьере уличного бойца.

В 2003 году 19-летний Масвидаль дебютировал в локальном флоридском промоушене AFC, где и провёл первые годы своей карьеры. Звёзд с неба он не хватал, потому как в отличие от уличных разборок в клетке ему не хватало школы и мастерства. Искушённые в партере ребята легко ловили его на болевые и удушающие приёмы. Один из боёв Масвидаля даже вошёл в историю как один из лучших приёмов десятилетия. В ходе первого сезона Гран-при Bellator ныне забытый американец Тоби Имада задушил его треугольником из невероятной позиции, хотя все ждали Масвидаля в финале с Эдди Альваресом.

Когда в 2013 году Масвидаль всё-таки подписал контракт с UFC, в нём не видели будущей звезды. За годы в октагоне он проиграл семь раз и довёл общее число своих поражений до 14-ти. Россиянин Рустам Хабилов без проблем завозил грозного нокаутёра в партере, а потом этот трюк повторил и гуру бразильского джиу-джитсу Демиан Майя, но до скорого и неизбежного триумфа оставалось совсем немного времени.

Нокаут за пять секунд, или колено, перевернувшее мир

Это сейчас экс-чемпион Bellator и ONE Бен Аскрен падает от ударов блогеров, а два года назад он считался реальным претендентом на титул UFC. Посредственный ударник, но один из лучших борцов в истории полусреднего веса долгое время оставался одним из немногих топовых односторонних бойцов старой школы. Масвидаль, имеющий проблемы с партером, был последним барьером на пути Аскрена к чемпионскому поясу. Бен почти сразу бросился в ноги, что он умел делать лучше всего, но в этот момент его челюсть столкнулась с коленом уличного задиры, после чего свет в глазах мгновенно погас. Хронометр успел отсчитать лишь пять секунд и зафиксировать абсолютный рекорд в истории боёв в октагоне. С этого момента звезда Аскрена окончательно закатилась, а Масвидаля — взошла.

В следующем поединке Хорхе дали возглавить крупный турнир UFC 244 и специально для него сделали особенный пояс. В бою с другим уличным задирой и любителем каннабиса Нейтом Диасом на кону стоял неофициальный титул главного подонка. Масвидаль три раунда жестоко избивал своего визави, пока доктор не запретил ему продолжать бой из-за многочисленных рассечений. Тут-то Хорхе и проявил себя во всей красе. Каждая его пресс-конференция превращалась в уникальное шоу, а в своём красноречии он ничуть не уступал даже Конору Макгрегору. Кстати, он вызывал его на бой и был готов поставить на кон свой бутафорский пояс, но ирландец отказался выходить против столь опасного соперника.

Год назад в разгар пандемии Масвидаль спас шоу UFC в Эмиратах. Претендент на чемпионский титул бразилец Гилберт Бёрнс за неделю до боя заразился коронавирусом, а Масвидаль за хороший гонорар согласился выскочить на замену и не разочаровал. Он не только выдержал все пять раундов с одним из сильнейших полусредневесов в истории Камару Усманом, но и продал больше всех трансляций в период пандемии. Конечно, скучному борцу Усману в одиночку сорвать такой куш было не под силу. В награду за это Масвидаль получает второй шанс сразиться за титул уже с полноценным тренировочным лагерем, а главное — со зрителями. Арена «Памяти ветеранов» в Джексонвилле, принявшая первый турнир после пандемии, в этот раз вернёт зрителей в октагон спустя 13 месяцев. 15 тысяч голодных фанатов единоборств получат в награду сразу три титульных боя, однако большинство из них придут в субботний вечер смотреть именно на Масвидаля.