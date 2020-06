Стали известны гонорары бойцов за турнир UFC 250

Бразильская спортсменка Аманда Нуньес за победу над Фелицией Спенсер в главном бою турнира заработала $450 тысяч. Гонорар Спенсер составил $125 тысяч, сообщил обозреватель телеканала ESPN Бретт Окамото на своей странице в Twitter.

Американец Коди Гарбрандт получил за победу $260 тысяч, а его соперник бразилец Рафаэль Ассунсау — $79 тысяч. Доход Альджамейна Стерлинга составил $152 тысячи, Шона О'Мэйли — $80 тысяч.

Some disclosed fight purses from tonight: Nunes 350k to show, 100k to win. Spencer 125k/75k. Assuncao 79k/79k. Garbrandt 130k/130k. Sterling 76k/76k. Sandhagen 80k/80k. O'Malley 40k/40k.