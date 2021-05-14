Стали известны дата и место объединительного боя Фьюри — Джошуа

https://static.news.ru/photo/3174214a-b6cd-11eb-b2d7-96000091f725_660.jpg Энтони Джошуа(Anthony Joshua) Фото: anthonyjoshua/instagram.com

Чемпион мира по версии WBC в тяжёлом весе, британский боксёр Тайсон Фьюри заявил, что объединительный бой с обладателем поясов по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Энтони Джошуа пройдёт 14 августа в Саудовской Аравии. Об этом Фьюри сообщил в своём Instagram.

У меня для вас грандиозные новости, парни. Я только что общался с принцем Саудовской Аравии. Он сказал мне, что этот бой состоится на сто процентов 14 августа 2021 года. Внимание всего мира будет приковано к королевству Саудовская Аравия. Я не могу дождаться, когда смогу сокрушить Энтони Джошуа, — сказал Фьюри в видео-обращении на своей странице в Instagram.

Бой двух британских тяжеловесов выявил первого в XXI веке абсолютного чемпиона мира по боксу в тяжёлом весе.

Как сообщалось ранее, в начале мая переговоры боксёров заходили в тупик и бой, назначенный на лето 2021 года, отменялся.