Единоборства

Стала известна цена трансляции выставочного боя Майка Тайсона и Роя Джонса

12:34, 29 июля 2020 11
Рой Джонс Рой Джонс Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

12 сентября в США пройдёт бой двух легендарных боксёров — 54-летнего Майка Тайсона и 51-летнего Роя Джонса, который продлится восемь раундов и будет носить выставочный характер.

Помимо них в карде пройдёт несколько поединков по правилам бокса и ММА, в частности ожидается бой бывшего баскетболиста НБА Нейта Робинсона и звезды социальных сетей Джейка Пола.

Как сообщил в Twitter журналист Грег Розенштейн, цена платной трансляции шоу составит $49,99.

Как писал NEWS.ru, бой Тайсона и Джонса пройдёт без боковых судей.

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