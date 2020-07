Стала известна цена трансляции выставочного боя Майка Тайсона и Роя Джонса

Помимо них в карде пройдёт несколько поединков по правилам бокса и ММА, в частности ожидается бой бывшего баскетболиста НБА Нейта Робинсона и звезды социальных сетей Джейка Пола.

Как сообщил в Twitter журналист Грег Розенштейн, цена платной трансляции шоу составит $49,99.