Стала известна цена трансляции выставочного боя Майка Тайсона и Роя Джонса

https://static.news.ru/photo/4625c3ca-d17f-11ea-84cd-fa163e074e61_660.jpg Рой Джонс Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

12 сентября в США пройдёт бой двух легендарных боксёров — 54-летнего Майка Тайсона и 51-летнего Роя Джонса, который продлится восемь раундов и будет носить выставочный характер.

Помимо них в карде пройдёт несколько поединков по правилам бокса и ММА, в частности ожидается бой бывшего баскетболиста НБА Нейта Робинсона и звезды социальных сетей Джейка Пола.

Как сообщил в Twitter журналист Грег Розенштейн, цена платной трансляции шоу составит $49,99.

Sources: The Mike Tyson-Roy Jones Jr. PPV on September 12 will cost $49.99.



Can be streamed through cable, satellite and Triller. https://t.co/AxTNgj7J30 — Greg Rosenstein (@grosenstein) July 28, 2020

Как писал NEWS.ru, бой Тайсона и Джонса пройдёт без боковых судей.