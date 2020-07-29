Стала известна цена трансляции выставочного боя Майка Тайсона и Роя Джонса

12 сентября в США пройдёт бой двух легендарных боксёров — 54-летнего Майка Тайсона и 51-летнего Роя Джонса, который продлится восемь раундов и будет носить выставочный характер.
Помимо них в карде пройдёт несколько поединков по правилам бокса и ММА, в частности ожидается бой бывшего баскетболиста НБА Нейта Робинсона и звезды социальных сетей Джейка Пола.
Как сообщил в Twitter журналист Грег Розенштейн, цена платной трансляции шоу составит $49,99.
Sources: The Mike Tyson-Roy Jones Jr. PPV on September 12 will cost $49.99.— Greg Rosenstein (@grosenstein)
Can be streamed through cable, satellite and Triller.
https://t.co/AxTNgj7J30 July 28, 2020
Как писал NEWS.ru, бой Тайсона и Джонса пройдёт без боковых судей.
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