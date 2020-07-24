Тайсон и Джонс подерутся без судей

Боксёры выйдут на ринг без шлемов в перчатках по 12 унций. Боковых судей не будет, поэтому победитель не будет определён, если не случится нокаут или кто-то из соперников не сможет продолжать бой. Я им сразу сказал, что если будет рассечение, мы остановим бой, — приводит слова Фостера Fighttime.ru.