16+

Рубрики

Медиа

Архив

Единоборства

Спарринг-партнёр Адесаньи погиб после нападения четырёх человек

07:46, 25 мая 2021
Фау Вейк Фау Вейк Фото: instagram.com/fauvake

Новозеландский кикбоксёр Фау Вейк скончался от последствий нападения группы из четырёх человек 16 мая. Всё это время за его жизнь боролись в больнице, сообщает MMAFighting.

25-летний Вейк был членом команды City Kickboxing, где тренируются чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья и топовый легковес Дэн Хукер. При этом Адесанья был спарринг-партнёром погибшего Вейка.

С неизъяснимой печалью после более семи дней после того, как его госпитализировали, борьба за жизнь Фау закончилась. В это трагичное время семья Вейк и City Kickboxing просит время для скорби о потере Фау, отца, сына и всеми любимого нашего брата. Мы будем говорить, когда придёт подходящее время, чтобы убедиться, что потеря Фау не забыта, а пока просим вас уважать нашу конфиденциальность, — говорится в сообщении команды City Kickboxing.

Как сообщалось ранее, в главном бою вечера на турнире UFC 259 в Лас-Вегасе поляк Ян Блахович победил единогласным решением судей нигерийца Исраэля Адесанью и сохранил титул UFC в полутяжёлом весе.

Yandex news

Добавить наши новости в избранные источники

Добавить
News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео