Спарринг-партнёр Адесаньи погиб после нападения четырёх человек

https://static.news.ru/photo/11089c3c-bd18-11eb-9fc4-96000091f725_660.jpg Фау Вейк Фото: instagram.com/fauvake

Новозеландский кикбоксёр Фау Вейк скончался от последствий нападения группы из четырёх человек 16 мая. Всё это время за его жизнь боролись в больнице, сообщает MMAFighting.

25-летний Вейк был членом команды City Kickboxing, где тренируются чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья и топовый легковес Дэн Хукер. При этом Адесанья был спарринг-партнёром погибшего Вейка.

С неизъяснимой печалью после более семи дней после того, как его госпитализировали, борьба за жизнь Фау закончилась. В это трагичное время семья Вейк и City Kickboxing просит время для скорби о потере Фау, отца, сына и всеми любимого нашего брата. Мы будем говорить, когда придёт подходящее время, чтобы убедиться, что потеря Фау не забыта, а пока просим вас уважать нашу конфиденциальность, — говорится в сообщении команды City Kickboxing.

Как сообщалось ранее, в главном бою вечера на турнире UFC 259 в Лас-Вегасе поляк Ян Блахович победил единогласным решением судей нигерийца Исраэля Адесанью и сохранил титул UFC в полутяжёлом весе.