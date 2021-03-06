Блахович нанёс первое поражение Адесанье и отстоял титул UFC

https://static.news.ru/photo/3e17a2b0-7f0e-11eb-b6cc-96000091f725_660.jpg Ян Блахович и Исраэль Адесанья Фото: facebook.com/janblachowicz

В главном бою вечера на турнире UFC 259 в Лас-Вегасе поляк Ян Блахович (28-8) победил единогласным решением судей нигерийца Исраэля Адесанью (20-1) и сохранил титул UFC в полутяжёлом весе.

Соперники осторожно начали бой, проведя в разведке почти весь первый раунд, а на дистанции легче и точнее становился Адесанья. При обоюдном обострении боя у Блаховича во втором раунде стали проходить боковые на средней дистанции, что заставило Адесанью вернуться к осторожной тактике и продолжить отбивать переднюю ногу поляка с дистанции. В третьем раунде Блахович пошёл в борьбу, свалил соперника, но не смог удержаться у него за спиной, а затем Адесанья уже вернул ему должок ударами в стойке.

В четвёртом раунде поляк провёл уже полноценный тейкдаун и без проблем контролировал более лёгкого визави на земле львиную долю раунда, обрабатывая ударами корпус соперника. Заключительный раунд по всем раскладам должен был стать решающим, а Блахович начал чаще попадать с дистанции даже на фоне усталости, а затем провёл и своевременный тейкдаун, прошёл в маунт и жёсткими ударами забрал чемпионские раунды и бой. По итогам пяти раундов судьи отдали победу Блаховичу со счётом 49:46 и 49:45 (двое).

Как сообщал NEWS.ru, бразильянка Аманда Нуньес победила рычагом локтя в первом раунде австралийку Меган Андерсон и отстояла титул чемпионки UFC в полулёгком весе в соглавном бою на турнире UFC 259 в Лас-Вегасе.