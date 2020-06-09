Шевченко не получит бой с Нуньес в ближайшее время

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Президент Ulimate Fighting Championship Дэйна Уайт обсудил перспективы боя чемпионки в наилегчайшем весе Валентины Шевченко с другими обладателями поясов.

Не думаю, что третий бой с Амандой — верный путь для Валентины. Думаю, после ещё пары побед Вейли Чжан, их бой состоится раньше, чем новый бой с Нуньес, — приводит слова Уайта MMAJunkie.com.

Китаянка Вейли Чжан является чемпионкой UFC в первом наилегчайшем весе. Она неоднократно объявляла о желании подняться на категорию выше и объединить пояса.

Как писал NEWS.ru, чемпионка UFC в полулёгком и легчайшем весе бразильянка Аманда Нуньес объявила, что берёт перерыв в выступлениях до конца 2020 года ввиду рождения дочери и необходимости залечить травмы.