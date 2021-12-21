«Съем этого парня»: Чимаев ответил на вызов ветерана UFC

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Бывший претендент на титул Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в среднем и полутяжёлом весах Чейл Соннен задержан в Лас-Вегасе по обвинению в нападении и нанесении побоев неизвестному мужчине. Как сообщает BJPenn.com, инцидент произошёл в одном из отелей города.

По информации издания, Соннен подрался с проходившей мимо парой. Бывший боец UFC затеял потасовку с мужчиной, вследствие чего один из прохожих обратился в полицию. Прибывшие на место происшествия стражи правопорядка...