«Съем этого парня»: Чимаев ответил на вызов ветерана UFC

Боец ММА Хамзат Чимаев принял вызов от ветерана UFC Нила Магни и попросил у президента промоушена Дана Уайта дать ему возможность «съесть этого парня». Сообщение появилось в Twitter спортсмена.
Дана Уайт, позволь мне съесть этого парня, — написал Чимаев.
9 декабря Магни бросил вызов Чимаеву. Изначально американец вызвал соперника на бой почти год назад. Накануне Дана Уайт подтвердил намерение Нила подраться со шведским бойцом чеченского происхождения.
Ранее сообщалось, что Чимаев победил китайца Ли Джинлианга на турнире UFC 267. Бой завершился уже в первом раунде — Чимаев перевёл оппонента в партер и в начале четвёртой минуты провёл удушающий приём, после чего рефери остановил поединок.