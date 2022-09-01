Российский боец UFC не получил визу в США и не выступит на турнире в Вегасе Российский боец UFC Шамиль Абдурахимов не получил визу в США и не выступит на турнире в Лас-Вегасе

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Шамиль Абдурахимов

Российский боец смешанного стиля Шамиль Абдурахимов, выступающий в тяжелой весовой категории, не смог получить визу в США, сообщает MMA.Metaratings.ru. Из-за этого он не примет участия в турнире UFC 279, который пройдет 11 сентября в Лас-Вегасе.

Его соперником должен был стать Жаилтон Алмейда. Теперь бразильцу ищут другого оппонента.

Абдурахимов провел 27 боев по правилам смешанных единоборств. В активе 40-летнего бойца 20 побед и 7 поражений, он проиграл три последних поединка. В UFC он одержал пять побед и пяти боях потерперл поражния.

На прошлой неделе экс-чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова (29-0) отказались включать в пятерку лучших бойцов в истории организации. Такое мнение высказал глава UFC Дэйна Уайт. С ним согласился боец организации RCC Иван Штырков.

1 июля Нурмагомедова официально ввели в Зал славы UFC. Торжественная церемония прошла в Лас-Вегасе (США).